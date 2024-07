Governador Ronaldo destaca bons indicadores de Goiás para atração de novos investimentos durante inauguração da concessionária Azul Agro, em Jataí (Fotos: Lucas Diener)

Os bons índices de crescimento do Produto Interno Bruno (PIB) e de avanço na segurança pública, na saúde e na educação são fortes atrativos para novos investimentos no estado, afirmou o governador Ronaldo Caiado na noite desta quinta-feira (18/07). Em Jataí, no Sudoeste goiano, ele participou da inauguração da concessionária Azul Agro, representante da multinacional New Holland e que pertence ao grupo Águia Branca.

“Goiás é um estado estruturado, com equilíbrio fiscal, que cumpre com seus compromissos, tem educação de qualidade, saúde e segurança pública, que é a melhor do país”, ressaltou o governador. “Por isso se transformou neste polo de atração de novos investimentos”, acrescentou ele.

Para Caiado, a inauguração do empreendimento em Jataí – uma expansão da unidade da empresa que já estava fixada no município – representa mais desenvolvimento, tecnologia e emprego.

INVESTIMENTOS

A Azul Agro comercializa tratores, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, implementos e outras tecnologias agrícolas. Com a nova loja, os investimentos do grupo Águia Branca no estado somam cerca de R$ 100 milhões, incluindo os valores já aportados nos municípios de Mineiros e Caiapônia, onde também está presente.

O presidente do grupo, que tem origem no Espírito Santo, Kaumer Chieppe, destacou que era um desejo antigo da empresa entrar no agronegócio e ressaltou que o início ocorre com a “oportunidade no coração do agro, que é Goiás e Mato Grosso”.

“Um ponto foi extremamente importante para nós: saber que o estado é bem gerido, que tem um governador entregando uma excelente gestão, com vários pontos que se destacam em nível nacional, como segurança, saúde e uma lista extensa de competências”, elogiou.

O vice-governador Daniel Vilela também prestigiou a inauguração da nova loja da Azul Agro em Jataí. Ele lembrou que o foco do governo estadual é deixar Goiás sempre preparado para receber todos os tipos de investimentos, “de forma especial no agronegócio, que é o setor da economia mais pujante e que faz o nosso estado e nosso país crescerem”, afirmou.