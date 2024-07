Efetivo do Corpo de Bombeiros ganha reforço para quartéis espalhados pelo estado (Fotos: CBMGO)

O governador Ronaldo Caiado nomeou 302 novos servidores que irão reforçar o efetivo das forças de segurança do estado, com a convocação de 40 aprovados para o cargo de cadete e 262 aprovados no cargo de soldado de segunda classe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. O decreto referente à convocação foi publicado no suplemento do Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira (18/07).

O chefe do Executivo estadual parabenizou os convocados e disse que os novos servidores são essenciais para a boa prestação de serviços à população.

“Eles vão incorporar essa tropa tão reconhecida, tão dedicada e tão querida pelo povo goiano. Sejam bem-vindos”, afirmou Caiado. Foram convocados e nomeados, pelo governador Ronaldo Caiado, 40 aprovados para o cargo de cadete e 262 aprovados para o cargo de soldado de 2ª classe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (Fotos: CBMGO)

Realizado em 2022, o concurso ofereceu 612 vagas, sendo 500 para soldado de 2ª Classe – Bombeiro Militar combatente; 40 vagas para soldados músicos; 60 oportunidades para cadetes e outras 12 para provimento dos cargos de 2° tenente, com formação em Medicina e Odontologia.

A remuneração inicial é de R$ 6.353,13 para soldados, de R$ 8.433,73 para o cargo de cadete e de R$ 13.901,60 para as vagas de 2° tenente.