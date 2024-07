Governador recebe representantes de escolas que obtiveram resultados excelentes no Saeb (Foto: Rômullo Carvalho e Hegon Corrêa)

Publicado: 22.07.2024

O governador Ronaldo Caiado abriu as portas do Palácio das Esmeraldas, nesta sexta-feira (19/07), para receber equipes de 21 escolas estaduais que se destacaram com desempenho “excelente” nas últimas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), realizadas em 2023.

“A educação de Goiás é a melhor do Brasil, e essa celebração é um reconhecimento da luta das escolas e do governo. Todos que trabalham na Educação do Estado estão escrevendo fatos marcantes na história do país”, ressaltou o chefe do executivo goiano.

O encontro reuniu gestores e professores de matemática e língua portuguesa das escolas que tiveram nota acima de 7. As unidades de ensino são de 15 municípios goianos.

“Atingir nota superior a 7 em uma prova do Saeb, no qual uma das escolas chegou a 8,63, é minha realização. Nós vamos continuar levando isso para todas as outras escolas de Goiás e, em breve, teremos não só a melhor educação do país, mas uma educação que compete com os países desenvolvidos”, afirmou Caiado. “Nossa escola, o Colégio Estadual Professor Alfredo Nasser, atingiu o maior resultado, com nota 8,63. Nossos professores trabalham arduamente e devemos o êxito também ao Governo de Goiás que sempre nos apoiou”, afirmou a diretora da escola, Lindinar de Souza Campos. Com o primeiro lugar, o Colégio tem o direito de receber até R$ 100 mil em investimentos.

A secretária de Educação, Fátima Gavioli, celebrou o desempenho das escolas e apontou que as ações pedagógicas desenvolvidas na rede estadual têm elevado, de forma comprovada, o crescimento da proficiência dos estudantes.

“Há um ano, o governo lançou um desafio para as escolas atingirem nota 7 no Ideb, juntamente com isso a Seduc Goiás pactuou metas com todas as unidades escolares. E 60% das escolas conseguiram alcançar ou superar o que estava programado. É com muita alegria que estamos comemorando o resultado junto às escolas, comemorando o trabalho da Seduc, dos gestores e professores, com resposta dos estudantes”, afirmou a secretária.

SAEB

O Saeb é composto por um conjunto de avaliações externas que norteiam o Ministério da Educação no diagnóstico da educação básica brasileira. As médias do sistema, somadas aos dados sobre aprovação obtidos no Censo Escolar, são indicadores que compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que deve ser divulgado em breve pelo governo federal.

Desde 2019, o Governo de Goiás já investiu mais de R$ 6,4 bilhões na educação pública estadual. Entre os destaques estão obras de melhoria na estrutura das escolas; inaugurações de unidades; aumento da oferta do ensino em tempo integral; criação de bolsa de estudo para combate à evasão escolar; e valorização dos servidores. Atualmente, o sistema atende quase 500 mil estudantes.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás