Cidade de Goiás vai virar sede dos 3 poderes do estado (Foto: Secom)

Publicado: 22.07.2024

O governador Ronaldo Caiado transfere, nesta segunda-feira (22/07) a capital do estado para a cidade de Goiás. A solenidade de instalação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário será realizada às 17h30, em frente ao Palácio Conde dos Arcos, e integra as comemorações pelos 297 anos do município, celebrados em 25 de julho.

No mesmo evento, será assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre secretarias estaduais e a prefeitura de Goiás, com objetivo de desenvolver ações para preservação do Rio Vermelho. Ainda, será lançado o Festival Arte Educativo de Goiás, que promove apresentações de estudantes da rede estadual em projetos de artes, música e dança.

A agenda do chefe do Executivo, no entanto, terá início mais cedo, às 9 horas, com uma visita à Catedral de Sant’Ana, na Praça do Coreto. A igreja passa por um processo de restauração, iniciado em fevereiro de 2023.

No Palácio Conde dos Arcos, às 12 horas, Caiado se reúne com a diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

SERVIÇO:

Assunto: Caiado transfere capital para a cidade de Goiás

Quando: Segunda-feira (22/07)

PROGRAMAÇÃO

9 horas: Visita à Catedral de Sant’Ana

Onde: Praça do Coreto, Centro, cidade de Goiás (GO)

12 horas: Reunião seguida de almoço com a diretoria da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

Onde: Palácio Condes dos Arcos, Centro, cidade de Goiás (GO)

17h30: Solenidade de instalação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

Onde: Em frente ao Palácio Condes dos Arcos, Centro, cidade de Goiás (GO)