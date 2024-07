Capacidade de reserva de água no Daia vai dobrar

Codego amplia sistema de abastecimento de água do Daia (Foto: Codego)

Publicado: 22.07.2024

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) investe R$ 17 milhões na construção de A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) investe R$ 17 milhões na construção de mais dois reservatórios metálicos no sistema de abastecimento de água do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). Com a medida, a estatal dobra a capacidade de reserva de água do Daia, passando de 10 milhões para 20 milhões de litros.

“Estamos com uma ampla frente de serviços em andamento, mas há uma previsão de seca acentuada nos próximos meses e vamos nos preparar, tomando providências, para evitar que falte água para as indústrias do Daia”, destacou o presidente da Codego, Francisco Jr.

O presidente citou como exemplo uma licitação que está em andamento para realizar a dragagem das represas do Distrito, além do aprofundamento de poço artesiano. O investimento supera R$ 1 milhão. O objetivo é ampliar a oferta de água disponível para o abastecimento do parque industrial e também de municípios da região sul de Anápolis.

DAIA 5.0

A Codego vem modernizando sua infraestrutura visando, também, a expansão do Daia. A expectativa é que até 100 indústrias se instalem no DaiaPlam (nova área de 1,1 milhão de metros quadrados de expansão) e gerem aproximadamente 20 mil empregos diretos e indiretos.

O presidente lembra que esta é mais uma ação do programa Daia 5.0, que tem como referência os 50 anos do distrito, a serem completados em 2026.

O Daia 5.0 atua em três eixos: regularização fundiária, expansão e modernização do polo industrial, com melhorias na infraestrutura, como: investimentos no abastecimento de água, em saneamento básico, iluminação, sinalização e paisagismo.