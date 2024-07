Basileu França está localizado no setor Leste Universitário, em Goiânia: unidade 100% pública (Foto: Laura Cipriano)

Publicado: 23.07.2024

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França está com inscrições abertas para cursos gratuitos. Estão sendo oferecidas vagas para Técnico de Nível Médio em Artes Visuais e Música; e Superior em Produção Cênica, na modalidade presencial.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site efg.org.br/editaiscursos. O início das aulas está programado para agosto.

São 30 vagas para o curso de Artes Visuais, sendo 15 para o período vespertino e 15 para o noturno. Para o curso de Música, são 20 vagas para o período vespertino.

INSCRIÇÕES

Para efetuar a inscrição, os candidatos aos cursos de Artes Visuais e de Música devem estar matriculados no primeiro ano do ensino médio ou já terem concluído essa etapa acadêmica. As inscrições vão até 31 de julho e dia 5 de agosto, respectivamente.

Já as inscrições para o curso de nível superior em Produção Cênica vão até o dia 30 de julho e estão abertas para portadores de diploma. Existem 16 vagas para o período matutino e 10 para o noturno.

A seleção para o preenchimento das vagas será por meio da análise da média geral no histórico escolar do curso de graduação. Vai prevalecer o candidato com maior média, respeitando o quantitativo de vagas ofertadas.

BASILEU FRANÇA

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França é uma unidade de ensino profissionalizante do Governo de Goiás, ligada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Desde 2021, é gerida, por meio de convênio, pelo Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (Cett/UFG).