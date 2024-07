Foto que estará na exposição “Histórias na pele. Arte, Hip-hop e INKlusão”(Foto: Yan Rissatti)

Publicado: 24.07.2024

O Centro Cultural Octo Marques, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), inaugura a exposição “Histórias na pele. Arte, Hip-hop e INKlusão”, de Yan Rissatti, nesta quarta-feira (24/07), às 19 horas.

Com curadoria de Paulo Duarte-Feitoza, a mostra reúne fotografias feitas durante o Encontro de Artistas Urbanos e Hip-hop (ENAUH), o TattooRock Fest e o Solidari&arte, que aconteceram em junho deste ano, em Goiânia.

Por meio das mais de 50 fotografias, Yan Rissatti apresenta um olhar singular sobre um universo único onde é possível perceber a amplitude e diversidade do festival. Para Paulo Duarte-Feitoza, a exposição, além de mostrar o olhar artístico do fotógrafo, termina por ser uma possibilidade a mais de pensar e discutir o universo das tatuagens no mundo da arte.

Esse mergulho do fotógrafo nos diversos grupos sociais do festival proporciona ao espectador um olhar sensível ao conjunto das ações realizadas durante os três dias do evento.

“O intuito foi capturar a essência criativa pulsante do festival, destacando tatuadores, suas produções, assim como também as diversas ações realizadas durante o festival, desde oficinas vinculadas à arte-educação como também às diversas expressões do hip-hop”, explica o curador.

A mostra segue em cartaz até 16 de agosto. O Centro Cultural Octo Marques funciona de segunda-feira a domingo, das 09 às 17 horas. Fechado em feriados e pontos facultativos.

SERVIÇO

Exposição: História na pele. Arte, Hip-hop e INKlusão

Abertura: 24/07/2024, às 19h

Local:Centro Cultural Octo Marques (Rua 4, 515, Ed Parthenon Center, Centro, Goiânia. Entrada pela Rua 7)

Visitação: 24/07/2024 até 16/08/2024