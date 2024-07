Realização dos exames oftalmológicos para os estudantes indígenas e familiares integra o Projeto Saúde Indígena UFG (Foto: Iron Braz)

Publicado: 24.07.2024

Cerca de 250 estudantes indígenas matriculados na Universidade Federal de Goiás (UFG) e seus familiares tiveram a oportunidade de realizar consultas e exames oftalmológicos com especialistas do Centro de Referência em Oftalmologia (Cerof), no último dia 20 de julho.

A iniciativa, uma parceria da UFG com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), teve o objetivo de proporcionar melhores condições de saúde e de permanência na universidade a esse grupo de alunos.

Na abertura da ação de saúde, o secretário-adjunto da SES-GO, Sérgio Vencio, destacou a importância da parceria entre a UFG e a SES-GO para um atendimento oftalmológico gratuito e de excelência à população em geral, inclusive aos indígenas.

Desde 1º de julho, a SES-GO assumiu a gestão de regulação do SUS junto ao Cerof com o propósito de otimizar a realização de consultas e reduzir a fila para a realização de cirurgias oftalmológicas.

PROJETO SAÚDE INDÍGENA UFG

A realização dos exames oftalmológicos para os estudantes indígenas e familiares integra o Projeto Saúde Indígena UFG. Os estudantes indígenas são matriculados nos cursos de Licenciatura em Educação Intercultural, do Núcleo Takinahakỹ de Formação Superior Indígena, e do curso de Licenciatura em Educação do Campo, do Câmpus Goiás.

Além de proporcionar a efetivação dos procedimentos e a avaliação completa da saúde ocular, a ação possibilitou uma interação maior entre os componentes do grupo. A reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, acentuou que a universidade objetiva transformar o projeto em um programa de saúde contínuo.

“Pretendemos, em todos os semestres, termos esse olhar cuidadoso para com os nossos estudantes indígenas”, acentuou.

CEROF

O presidente do Conselho Administrativo e fundador do Cerof, Marcos Ávila, exaltou a equipe e a estrutura tecnológica da unidade.

“O Cerof é dotado de aparelhos de última geração e de uma equipe de excelência composta por médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes sociais”, sublinhou.

Ao assumir a regulação do Cerof, o Estado comprometeu-se a repassar, mensalmente, R$ 2 milhões para custeio dos serviços. A parceria aumentará a abrangência da assistência ocular do Cerof/UFG para os 246 municípios goianos, por meio do apoio às Atenções Primária e Especializada de Saúde e do encaminhamento dos pacientes pelo Complexo Regulador Estadual.