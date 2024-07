Goiás Turismo abre edital para 1º Feirão do Turismo

Candidatos habilitados farão atendimento com equipamento próprio no espaço disponibilizado à Goiás Turismo, no “Feirão do Turismo – Conheça o Brasil”

Publicado: 24.07.2024

Agências de viagens, operadoras de turismo e demais pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos que estejam regularizadas no Cadastur podem se inscrever, até o dia 31 de julho, para participar do 1º Feirão do Turismo – Conheça o Brasil, pelo edital de chamamento público aberto pela Goiás Turismo.

O evento, que será realizado de 24 a 26 de agosto de 2024, no Shopping Cerrado, em Goiânia, contará com ofertas diferenciadas, descontos e vantagens exclusivas aos turistas, movimentando a cadeia produtiva do setor em Goiás.

Os candidatos habilitados farão atendimento com equipamento próprio no espaço físico disponibilizado ao Estado de Goiás, no “Feirão do Turismo – Conheça o Brasil”.

A participação das empresas no evento será isenta de qualquer taxa ou contribuição. As despesas com diárias, passagens, deslocamentos, hospedagem, alimentação, equipamentos e transporte de material promocional serão por conta de cada empresa, não sendo custeadas pela Goiás Turismo.

Acesse o Edital aqui.

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) – Governo de Goiás