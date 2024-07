Vagas são para todos os gêneros e com atuação em diversas áreas e níveis da empresa; veja os benefícios oferecidos

Publicado: 25.07.2024

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, está com 109 vagas de emprego com posições distribuídas em oito estados do Brasil. Os cargos são para atuação em níveis operacionais, técnicos, administrativos, especialistas, gestão e liderança, além de vagas de estágio, com destaque para 30 funções com início imediato.

Vale ressaltar que, em 2023, a Ypê foi eleita como uma das melhores indústrias para se trabalhar no Brasil (GPTW). As oportunidades são para todos os gêneros e PCDs. Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar a página de carreiras da empresa, por meio deste link.

Na unidade de Amparo (foto), a Ypê está com 70 vagas disponíveis.

INÍCIO IMEDIATO

Entre as vagas urgentes e com início imediato disponíveis dentro da Ypê estão posições para Operador (a) de Processos III, promotor (a) Vendas (vaga exclusiva para Pessoas com Deficiência), Manutentor (a) Elétrico (a), Operador (a) de Empilhadeira, Analista Controladoria Projetos, Aprendiz, Técnico(a) Controle Qualidade (vaga exclusiva para pessoa com deficiência), Estagiário (a) Engenharia Controle e Automação, Analista de Cadastro, Analista de Trade Marketing e Operador(a) de Caldeira.

BENEFÍCIOS

De acordo com a empresa, os candidatos selecionados terão benefícios como assistência médica e odontológica, Gyampass, participação nos lucros ou resultados (PPR), previdência privada, seguro de vida, transporte fretado, refeição no local, vale alimentação, cesta mensal de produtos.

SOBRE A YPÊ

Marca líder em importantes categorias no segmento de limpeza do Brasil, a Ypê tem uma linha completa de produtos para auxiliar nos cuidados com a roupa, a casa e o corpo. Com matriz localizada em Amparo, interior de São Paulo, conta com mais cinco unidades fabris: Salto (SP), Simões Filho (BA), Anápolis (GO) e Goiânia (GO), e Itapissuma (PE). Fundada em 1950, a Ypê é uma empresa 100% brasileira, com mais de 7.400 colaboradores. A empresa é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, uma iniciativa do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, e reconhecida por duas vezes consecutivas como Empresa Pró-Ética [2020-2021/2022-2023] pela Controladoria Geral da União (CGU). Exporta para mais de 10 países da América Latina, Ásia e África e ainda detém as marcas Atol, Assolan, Tixan, Perfex, Flor de Ypê, Siene e Action Ypê.