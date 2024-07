Programa de transformação digital do Governo de Goiás abre inscrição para empresas

Para se inscrever, as empresas devem estar localizadas em municípios que fazem parte da Rede de Transformação Digital de Goiás (Foto: Secti)

O programa e-Goiás — Transformação Digital das Empresas, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti Goiás), está com edital aberto para micro, pequenas e médias empresas goianas que tenham desafios tecnológicos a serem superados.

Serão selecionadas até 10 empresas. Cada uma deles receberá até R$ 20 mil, como auxílio para a contratação de soluções digitais de startups do estado.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de agosto, por meio do link abre.go.gov.br/goiasdigital.

Esta primeira etapa do programa atua da seguinte forma: todas as micro, pequenas e médias empresas inscritas que tenham desafios tecnológicos a serem solucionados, ainda que não estejam entre as dez selecionadas para receber o suporte financeiro, serão conectadas a startups e empresas de base tecnológica que podem oferecer soluções de transformação digital para seus negócios.

Essas startups já foram mapeadas pelo Hub Goiás, primeiro centro público de excelência em empreendedorismo inovador do Centro-Oeste, mantido pelo Governo de Goiás, via Secti. O objetivo dessa conexão é ajudar as empresas inscritas a aumentarem sua produtividade e, assim, torná-las mais competitivas.

Os desafios prioritários desta chamada envolvem diversos temas e precisam estar relacionados com soluções tecnológicas que visem ao aumento de produtividade de processos internos nas seguintes áreas: Financeiro, Jurídico, Logística, Marketing e Vendas, Operação e Recursos Humanos.

Para se inscrever, as empresas devem estar localizadas em municípios que fazem parte da Rede de Transformação Digital de Goiás e estar adimplentes com o município, Estado e União. Atualmente, 50 municípios goianos integram a rede.

Veja a lista completa das cidades que integram a Rede atualmente aqui.