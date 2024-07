Nenhum município goiano consta entre os cinco com maior área desmatada em 2024 (Foto: Semad)

Publicado: 29.07.2024

O desmatamento em Goiás caiu 59% no primeiro semestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na última quinta-feira (25/07) pelo Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado (SAD Cerrado), desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam).

Entre janeiro e março de 2023, a área alcançada pelos alertas de desmatamento no estado foi de 36.819 hectares, com média de 7,78 hectares por alerta. No primeiro semestre desse ano, foi de 15.005 hectares, com área média de 6,67 por alerta.

De acordo com o SAD, Goiás é o estado do Cerrado brasileiro em que houve a maior redução no indicador. A região do chamado Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) continua a responder pela maior parcela do desmatamento no bioma, com 77%.

Outra notícia positiva é a de que não há municípios goianos entre os dez com mais área desmatada no Cerrado brasileiro em 2024. Os cinco primeiros são Balsas (MA), Ponte Alta do Tocantins (TO), Alto Parnaíba (MA), São Desidério (BA) e Uruçui (PI).

O governador Ronaldo Caiado afirma que o resultado é a confirmação do compromisso dos goianos com meio o ambiente e com a adoção de práticas agrícolas sustentáveis. A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanis, lembra que a meta é a de zerar o desmatamento ilegal em Goiás até 2030.

Pacto

Em setembro de 2023, o governador assinou, com representantes do setor produtivo, um pacto em que todos assumiam o compromisso de acabar com a supressão de vegetação feita à margem da lei até o fim da década.

Em paralelo, o governo abriu concurso para Semad, deu posse a cerca de 100 novos servidores e investiu na tecnologia usada em monitoramento remoto, que se soma ao trabalho de campo realizado por fiscais.

Vulcanis afirma que, no primeiro semestre de 2024, Goiás pela primeira vez conseguiu recepcionar, revisar e atribuir responsabilização administrativa (multa e embargos) a 100% dos alertas de desmatamento recebidos, o que outros estados não conseguem fazer.