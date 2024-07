Violência em Goiás registrou queda de até 97,6% entre 2018 e 2024, conforme balanço apresentado pela Secretaria de Segurança Pública (Foto: Adalberto Ruchelle e Hegon Corrêa)

Publicado: 29.07.2024

Queda na criminalidade em Goiás – O governador Ronaldo Caiado, acompanhado da coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, participou nesta sexta-feira (26/07) da comemoração dos 166 anos da Polícia Militar de Goiás (PMGO), realizado na Academia da PM, no Setor Leste Universitário, em Goiânia.

Na mesma solenidade, a PMGO realizou a formatura do XIX Curso de Habilitação de Oficiais Auxiliares (CHOA) e III Curso de Habilitação de Oficiais Músicos (CHOM).

“O goiano hoje tem orgulho da Polícia Militar e por onde eles passam só recebem aplausos pelos resultados que têm obtido. É um esforço de ordem pessoal, de dedicação de todos os membros da instituição e também da integração com as demais forças de segurança”, atribuiu Caiado ao ressaltar a queda de todos os índices de criminalidade no estado, desde 2019, a números nunca antes alcançados.

Ministrado nas dependências do Comando da Academia de Polícia Militar, o curso de habilitação de oficiais auxiliares e oficiais músicos teve a duração de 923 horas/aula e contou com a participação de 125 alunos, sendo 121 oficiais auxiliares e quatro oficiais músicos.

O evento teve a presença de diversas autoridades civis e militares, incluindo o presidente do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais (CNCG) das Polícias Militares do Brasil e comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo (PMSP), coronel Cássio Araújo de Freitas.

“Goiás está sempre aberto à parceria. Temos convivência de irmandade para que possamos, diante das dificuldades, mostrar que no Brasil não vai ter fronteira para defender o cidadão, a liberdade e a segurança pública”, frisou Ronaldo Caiado.

Durante as festividades do aniversário da PMGO, foi realizada ainda a entrega da Medalha da Ordem Tiradentes nos graus grã cruz e grande oficial, honraria instituída para reconhecer e valorizar as contribuições de civis e militares para a instituição.

Ronaldo e Gracinha Caiado participam das comemorações dos 166 anos da Polícia Militar do Estado de Goiás (Foto: Adalberto Ruchelle e Hegon Corrêa)

Queda na criminalidade em Goiás

A violência em Goiás registrou queda de até 97,6% entre 2018 e 2024, conforme balanço apresentado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) neste mês de julho. Além da diminuição nos índices de todas as modalidades criminosas pesquisadas, houve aumento na produtividade da polícia.

No caso do roubo de cargas, o número caiu de 248 casos no primeiro semestre de 2018 para 6 no mesmo período deste ano. Na sequência estão roubo de veículos, com queda de 93,7%, roubo a transeunte (-88,5%), roubo a comércio (-88,3%) e latrocínio, cujo índice caiu 84,7%. Em relação ao homicídio doloso, a redução foi de 57,2%. Mais da metade dos municípios goianos, 128, não registraram nenhum assassinato em 2024. Os dados estão disponíveis no site segurança.go.gov.br

A política pública de segurança do Estado é baseada no controle efetivo e pleno da violência. Entre os destaques está o trabalho contra os feminicídios, que caíram 37,5% no estado, na comparação entre o primeiro semestre deste ano e o mesmo período de 2023.

O combate a crimes em propriedades rurais também apresentou resposta positiva: -78,2% em roubos e -36,9% em furtos. A atuação envolve um trabalho inédito para cadastrar mais de 100 mil propriedades, efetuar prisões, recuperar bens furtados, entre outros.

O comandante-geral da PM, Coronel Marcelo Granja, atribuiu os bons resultados na redução dos índices de criminalidade à combinação de ações preventivas, repressivas e integração social, aliadas à uma gestão eficiente e aos constantes investimentos realizados no Estado.

“Fazem com que Goiás seja exemplo aos demais estados brasileiros”, salientou.

166 anos de história

Fundada em 1858, a PM GO atuou sob diversas nomenclaturas, dentre elas: Força Policial de Goyaz; Companhia de Polícia de Goyaz; Batalhão de Polícia de Goyaz; até que em 1º de julho de 1935 estabeleceu-se a denominação que prevalece até hoje: Polícia Militar de Goiás.

Ao longo de sua existência a PMGO cresceu e se desenvolveu com a criação de várias unidades operacionais na capital e interior, tornando-se patrimônio dos goianos. A visão de futuro da corporação é baseada na constante adequação das práticas policiais militares à realidade e as exigências sociais que o país e, mais especificamente, o Estado de Goiás, atravessam