Governo de Goiás publicou, nesta segunda (29/07), resultado definitivo do processo seletivo para cadastramento de instrutores externos da Escola de Governo (Foto: Sead)

Publicado: 31.07.2024

O Governo de Goiás publicou, nesta segunda-feira (29/07), o resultado definitivo do processo seletivo para cadastramento de instrutores externos da Escola de Governo. A seleção teve o objetivo de criar banco de prestadores de serviços habilitados para realizarem ações educacionais especializadas, voltadas para os servidores do Executivo estadual.

Foram aprovados instrutores para 12 disciplinas. Os selecionados não formarão vínculo com o Governo de Goiás e serão remunerados por atividades realizadas.

Seleção da Escola de Governo

A seleção foi aberta somente a pessoas físicas, sem vínculos com o Governo de Goiás. O processo seletivo envolveu etapas de análise curricular e prova didática – que consistiu na aplicação de uma aula com tema referente a uma das áreas de conhecimento propostas no edital. Os aprovados nas duas etapas passaram, ainda, pelo curso de formação virtual.

Os selecionados no processo de credenciamento poderão ser convidados para ministrar atividades de acordo com a necessidade da Escola de Governo e disponibilidade de vagas. A remuneração será por hora trabalhada, sendo considerado para o valor hora/aula os níveis de formação do profissional: para mestres, no valor de R$ 170 e para doutores no valor de R$ 230.

A simples habilitação no processo de credenciamento não gera direito a nenhum tipo de remuneração, devida somente mediante a prestação do serviço e assinatura de contrato, conforme consta em edital.

Acesse aqui o edital com o resultado completo

