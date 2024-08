Publicado: 01.08.2024

Atualizado às 20:44 para acrescentar nota da CNBB

Atualizado às 21:03 para acrescentar nota oficial publicada no site da Diocese de Anápolis

Foto: Diocese de Anápolis

A Diocese de Anápolis comunicou na tarde desta quinta-feira: “com profundo pesar, o falecimento de Dom Dilmo Franco de Campos”. Aos 52 anos, o Bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, sofreu um ataque cardíaco e não resistiu.

No comunicado ainda foi dito: “Pedimos orações pela alma de Dom Dilmo e pelo conforto de sua família neste momento de dor. Mais informações serão divulgadas em breve”

Nota da CNBB

O bispo auxiliar da diocese de Anápolis, em Goiás, dom Dilmo Franco de Campos, faleceu na tarde desta quinta-feira, 1º de agosto, em decorrência de complicações provocadas por um ataque cardíaco. Ele tinha 52 anos de idade e estava em Anápolis, auxiliando o bispo titular dom João Wilk, desde 1º de fevereiro de 2020. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) enviou uma nota de condolências ao dom João Wilk e aos familiares. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.

Nota de pesar pelo falecimento de Dom Dilmo Franco de Campos Estimado irmão, Dom João Wilk, Recebemos, com pesar, a notícia do falecimento do nosso irmão Dom Dilmo Franco de Campos, Bispo Auxiliar da diocese de Anápolis. Queremos expressar nossa unidade através da oração, ao caro irmão, aos familiares, amigos e a todo povo de Deus presente nessa Igreja Particular. Que Deus em sua infinita misericórdia faça brilhar para ele a luz divina. Agradecemos a Deus pela caminhada de Dom Dilmo cheia de frutos para a vida da Igreja, especialmente em espaços de formação de seminaristas, padres e religiosos, em Goiás, sobretudo nos Seminários Propedêutico Santa Cruz e Interdiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia. Somos gratos também pelo seu pastoreio junto à Pastoral Familiar na diocese de Anápolis e no Regional Centro-Oeste da CNBB. Nossa oração nos consola com a certeza assegurada pelo próprio Cristo que, como expresso em seu lema episcopal, nos une em seu amor e nos assegura a vida eterna (João 6:40). Em Cristo, Dom Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre (RS)

Presidente da CNBB Dom João Justino de Medeiros Silva

Arcebispo de Goiânia (GO)

Primeiro Vice-presidente da CNBB Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa

Arcebispo de Olinda e Recife (PE)

Segundo Vice-presidente da CNBB Dom Ricardo Hoepers

Bispo auxiliar de Brasília (DF)

Secretário-geral da CNBB

Biografia e trajetória eclesial

Dom Dilmo Franco de Campos nasceu na cidade de Formosa, GO, no dia 15 de março de 1972. Ingressou no Seminário Menor Nossa Senhora D’Abadia, em Formosa, em 6 de agosto de 1990. E em 4 de fevereiro de 1991, ingressou no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília (DF), no qual cursou Filosofia e Teologia, até 1997.

Em 30 de novembro de 1996, foi ordenado diácono e sua ordenação sacerdotal ocorreu em 10 de janeiro de 1998. Entre as funções exercidas por padre Dilmo estão a de pároco da paróquia São Domingos de Gusmão, em São Domingos (GO) e administrador paroquial da paróquia de São João Batista, em Divinópolis (GO). Também foi administrador paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Flores de Goiás.

Nos anos de 2003 e 2004, fez o mestrado em Teologia moral na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e em 2005, fez uma experiência missionária na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Londres, Inglaterra. Nos anos 2006 e 2007, padre Dilmo foi enviado como formador e professor no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia (GO). Ao retornar a Formosa foi nomeado pároco da Catedral Imaculada Conceição, Formosa, no período de 2008 a 2015. Em 2016, deixou a Catedral e foi enviado à Goiânia como Reitor do Seminário Propedêutico Santa Cruz e do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. Em outubro de 2018, assumiu a presidência do Organização dos Seminários e Institutos do Brasil (OSIB), do regional Centro-Oeste da CNBB.

Já no exercício do ministério sacerdotal na diocese de Formosa exerceu os postos de assistente eclesiástico da Pastoral Familiar e foi eleito membro do Conselho de Presbíteros e Colégio de Consultores. Ainda na diocese de Formosa tornou-se coordenador e professor do curso superior de teologia para leigos e foi nomeado ecônomo da mesma diocese.

Nos últimos quatro anos, portanto, Dom Dilmo estava como reitor do Seminário Propedêutico Santa Cruz e do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, da Arquidiocese de Goiânia, e também era professor de teologia da PUC/GO, no Instituto de Teologia e Filosofia Santa Cruz, em Goiânia.

No dia 27 de Novembro de 2019, o Santo Padre, o Papa Francisco, atendeu ao pedido de Dom João Wilk para poder contar com um Bispo Auxiliar no governo pastoral da Diocese de Anápolis, e então nomeou Pe. Dilmo Campos como bispo titular de Ita e auxiliar de Anápolis.

Dom Dilmo foi ordenado no dia 25 de janeiro de 2020, tendo como sagrante principal Dom João Wilk, Bispo de Anápolis; e cosagrantes, Dom Adair José Guimarães, Bispo de Formosa e Dom Waldemar Passini, Bispo de Luziânia. Foi apresentado ao povo da Diocese de Anápolis no dia 01 de fevereiro de 2020 e desde então auxilia Dom João na condução do povo de Deus.

Comunicado oficial da Diocese de Anápolis

A Diocese de Anápolis comunica oficialmente o falecimento de seu bispo auxiliar, Dom Dilmo Franco de Campos, aos 52 anos, ocorrido na tarde desta quinta-feira, 1º de agosto, às 16h35, no Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis (GO), em decorrência de uma dissecção da aorta (infarto fulminante).

Dom João Wilk, Bispo de Anápolis, encontra-se internado na UTI do mesmo hospital desde a última segunda-feira, 29 de julho. Ele foi imediatamente informado do falecimento de Dom Dilmo e segue em pronta recuperação de uma pneumonia.

O velório e as cerimônias fúnebres serão realizadas na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa. O velório terá início nesta sexta-feira, a partir de 1h. A primeira Santa Missa será celebrada às 7h, seguida de outras celebrações às 9h, 12h e 15h. A última Santa Missa na Catedral Diocesana de Anápolis ocorrerá às 18h, presidida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, Dom João Justino.

Após a última Santa Missa em Anápolis, o corpo será trasladado para a Catedral Imaculada Conceição, em Formosa, onde continuarão as celebrações. No sábado, dia 03 de agosto, às 16h, o Bispo de Formosa, Dom Adair José Guimarães, celebrará a última Santa Missa de corpo presente, e o sepultamento ocorrerá em seguida na Catedral de Formosa.

Histórico:

Dom Dilmo Franco de Campos nasceu em Formosa (GO) no dia 15 de março de 1972. Ingressou no Seminário Menor Nossa Senhora D’Abadia em Formosa em 6 de agosto de 1990 e, em 4 de fevereiro de 1991, iniciou seus estudos no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília (DF), onde cursou Filosofia e Teologia até 1997.

Foi ordenado diácono em 30 de novembro de 1996 e sacerdote em 10 de janeiro de 1998. Em Formosa, Goiás, atuou em diversas funções entre os anos de 2008 a 2018. Entre suas funções, destacou-se como pároco da Paróquia São Domingos de Gusmão em São Domingos (GO) e Administrador Paroquial da Paróquia São João Batista em Divinópolis (GO). Também foi Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Flores de Goiás.

No dia 27 de novembro de 2019, o Papa Francisco atendeu ao pedido de Dom João Wilk e nomeou Pe. Dilmo Campos como bispo titular de Ita e auxiliar da Diocese de Anápolis. Foi ordenado bispo em 25 de janeiro de 2020. Dom Dilmo foi apresentado ao povo da Diocese de Anápolis em 1º de fevereiro de 2020 e, desde então, auxiliava Dom João na condução da comunidade diocesana.

Na Diocese de Anápolis, exerceu cargo de Bispo Auxiliar, Vigário Geral e Coordenador da Cúria, além disso era membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores. Também compôs o Conselho Diocesano de Pastoral, a Comissão Executiva do Conselho Diocesano de Pastoral e atuou como presidente do Tribunal Eclesiástico Diocesano de Anápolis.

Durante sua trajetória, Dom Dilmo destacou-se em várias áreas e desde sua nomeação como bispo auxiliar da Diocese de Anápolis desempenhou um papel crucial na condução dos trabalhos da Igreja particular de Anápolis, destacando-se por sua dedicação e serviço à comunidade.

A Diocese de Anápolis manifesta suas mais sinceras condolências e pede orações pela alma de Dom Dilmo, assim como por sua família e por todos que foram tocados por seu ministério.

Em breve outras informações sobre o velório e sepultamento.

Anápolis, 1º de agosto de 2024.

Colégio de Consultores da Diocese de Anápolis

Assessoria de Comunicação.