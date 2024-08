Goiânia já registra umidade relativa do ar em torno de 15%, quando o ideal mínimo é de 50% (Foto: Semad)

Publicado: 02.08.2024

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), unidade da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), emitiu alerta de atenção com orientações à população sobre os cuidados necessários para enfrentar o tempo seco e quente que predomina no estado neste período do ano.

O gerente do Cimehgo, André Amorim, enfatizou que Goiânia já registra umidade relativa do ar em torno de 15%, quando o ideal mínimo é de 50%.

“As pessoas devem ficar atentas e tomar cuidados, como hidratação e menos exposição ao sol, para evitar doenças, principalmente respiratórias”, reforçou ele.

Amorim também disse que não há previsão de chuvas para os próximos dias, e a tendência é que Goiás atinja o nível de emergência em relação à umidade do ar, quando o índice fica abaixo de 12%, o que deverá ocorrer no mês de setembro.

Outro problema que agrava a qualidade do ar são as queimadas que estão ocorrendo em vários pontos da capital e também no interior, o que piora a qualidade do ar.