Agehab e Seinfra entregam 50 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, na cidade de Turvânia, nesta sexta-feira (02/08), a partir das 9h30 (Foto: Edgard Soares)

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) entregam 50 casas a custo zero do programa Pra Ter Onde Morar – Construção, na cidade de Turvânia, nesta sexta-feira (02/08), a partir das 9h30. A solenidade na qual os beneficiários irão receber suas chaves será realizada no Residencial Jardins Maria Madalena.

Os recursos investidos no município para a construção dessas moradias, na ordem de R$ 6,7 milhões, são provenientes do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege).

Garantia de acesso a quem mais necessita

“É um programa exclusivo do Governo de Goiás, destinado a beneficiar famílias que nunca teriam outra chance de ter a casa a própria. Apenas aqui em nosso estado, famílias com esse perfil ganham, sem custo algum, um imóvel de excelente qualidade, com toda infraestrutura e escriturado”, explica o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

De acordo com o secretário da Infraestrutura de Goiás, Pedro Sales, o objetivo da política habitacional goiana é cumprir à risca a determinação do governador Ronaldo Caiado de fazer com que as famílias que mais necessitam tenham acesso, ou às casas a custo zero, de maneira gratuita, ou pagando uma parcela subsidiada, no caso daquelas que possuam uma pequena renda, na modalidade Crédito Parceria.