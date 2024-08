Mãe em Cavalcante, recebendo o seu benefício do Mães de Goiás (Foto: Carol Costa)

Publicado: 03.08.2024

O Goiás Social entregou em três dias desta semana, de segunda (29/07) a quarta-feira (31/07), mais de 500 benefícios em quatro municípios.

Foram 334 cartões do Mães de Goiás, 11 do Dignidade e 184 kits do Aprendiz do Futuro distribuídos para a população de Cavalcante, Posse, Caldas Novas e Rio Verde.

O Goiás Social já levou os cartões do Mães de Goiás em ocasiões anteriores em todos esses municípios e retornou para contemplar novos beneficiários. Os cartões Dignidade vêm atender pessoas idosas que estão ingressando no programa. Já os kits do Aprendiz do Futuro correspondem a contratados da terceira etapa. Todos os públicos atendidos apresentam condição de vulnerabilidade e são inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Ao todo foram entregues nesta semana 334 cartões do Mães de Goiás (Foto: Carol Costa/Seds-GO)

Mães de Goiás

O programa, que foi implementado em 2021, faz o repasse mensal de R$ 250 a mães ou responsáveis por crianças de 0 a 6 anos de idade, em extrema vulnerabilidade. Um total de 160 mil mães já foram beneficiadas nos 246 municípios, representando R$ 652 milhões aplicados desde a criação do programa. As mães contempladas são informadas via SMS, no telefone cadastrado no CadÚnico, sobre o dia, local e horário da entrega do cartão.

Dignidade

Implementado em março de 2023, corresponde ao benefício de R$ 300 por mês para pessoas idosas de 60 a 65 anos de idade, que ainda não alcançaram a aposentadoria e que não recebem nenhum outro benefício previdenciário, em situação de extrema pobreza e pobreza. Já são mais de 2 mil pessoas idosas beneficiadas em todas as cidades goianas e R$ 2 milhões aplicados.

Benefícios do Governo de Goiás foram entregues às populações de Cavalcante, Posse, Caldas Novas e Rio Verde (Foto: Carol Costa/Seds-GO)

Aprendiz do Futuro

Maior programa de socioaprendizagem do Brasil e do mundo, o Aprendiz do Futuro promove inclusão social de jovens por meio da educação e do trabalho, com foco em tecnologia, alta performance e impacto social na vida de jovens em situação de vulnerabilidade. Realizado em parceria com a Demà Jovem/Renapsi, também está presente em todos os municípios goianos.

Lançado em agosto de 2021, na sua primeira etapa o programa contratou 6.250 jovens vulneráveis, de 14 e 15 anos e 11 meses, para trabalhar em órgãos públicos estaduais. Em setembro de 2023 deu início à contratação de mais 10 mil. Eles recebem R$ 663,39 de salário, R$ 150 de vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, uniforme, crachá, férias, 13º salário e cursos de capacitação na plataforma do programa. Já foram R$ 164,4 milhões investidos.