Agosto Branco: Saúde alerta sobre riscos do câncer de pulmão

Agosto Branco: Mês de conscientização sobre o câncer de pulmão (Fotos: Lidiane Lopes/ HDT/ISG)

Publicado: 07.08.2024

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) alerta a população sobre o câncer de pulmão, considerado um dos tumores malignos mais comuns, com uma incidência mundial que aumenta cerca de 2% ao ano. Em 90% dos casos, a doença está relacionada ao consumo de derivados do tabaco e, no final do século XX, tornou-se uma das principais causas evitáveis de morte em todo o mundo.

O alerta faz parte da campanha Agosto Branco, que reforça a necessidade de conscientização sobre a doença em nível mundial.

No Brasil, conforme as estimativas de 2023 do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de pulmão foi o terceiro mais comum em homens (18.020 novos casos) e o quarto entre as mulheres (14.540 novos casos). Globalmente, é o câncer mais incidente entre os homens e o terceiro entre o público feminino.

Em termos de mortalidade, lidera entre os homens e ocupa a segunda posição entre as mulheres, segundo dados de 2020 que apontam 2,2 milhões de novos casos, sendo 1,4 milhão em homens e 770 mil em mulheres.

Goiás registrou no ano passado 1.049 mortes por câncer de pulmão, sendo 483 mulheres e 566 homens. O levantamento da Coordenação de Oncologia da SES leva em consideração os dados do Sistema de Informações de Câncer (Siscan).

Em 90% dos casos, a doença está relacionada ao consumo de derivados do tabaco (Foto: Lidiane Lopes/ HDT/ISG)

No estado, a maioria dos casos diagnosticados de câncer de brônquios e pulmão recebeu tratamento tardiamente, ou seja, mais de 60 dias após o diagnóstico. A taxa de sobrevida relativa em cinco anos para o câncer de pulmão é de 18%, sendo 15% para homens e 21% para mulheres.

Apenas 16% dos casos são diagnosticados em estágio inicial, com uma taxa de sobrevida de cinco anos de 56%.

“O atraso no início do tratamento do câncer pode ter diversas consequências negativas para o paciente, como a progressão da doença, redução das chances de cura e piora na qualidade de vida”, afirma o coordenador de Oncologia da SES, Kleber Júnior Rodrigues Monteiro.

O tabagismo e a exposição passiva ao tabaco são importantes fatores de risco para o desenvolvimento de uma série de doenças crônicas, tais como câncer, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares, de modo que o uso do tabaco continua sendo líder global entre as causas de mortes evitáveis.

Entre os principais sintomas do câncer de pulmão, estão:

dores no peito,

tosse e rouquidão insistente,

emagrecimento sem motivo,

dificuldade para respirar,

escarro com sangue

e hemoptise (sangramento pelas vias respiratórias).

Rastreamento

O rastreamento do câncer de pulmão tem como objetivo detectar a doença em estágios iniciais através da tomografia computadorizada. É recomendado para pacientes entre 55 e 80 anos com histórico significativo de tabagismo ou exposição a outros fatores de risco.

O diagnóstico do câncer de pulmão pode ser feito por meio de exames como radiografia e tomografia computadorizada do tórax. A biópsia guiada por imagem é frequentemente realizada para confirmar patologicamente a presença do câncer. Exames complementares como PET-Scan e ressonância magnética podem ser solicitados para avaliar a extensão da doença.

Tratamento

O tratamento da doença hoje é realizado, prioritariamente, no Hospital do Câncer Araújo Jorge, que conta, desde 2019, com apoio financeiro do estado, por meio do Plano de Fortalecimento. Em 2024, a contrapartida estadual foi renovada e a previsão é de repasses na ordem de R$ 21,6 milhões ao hospital.