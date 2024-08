Programa gerido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás atua aliando sustentabilidade e desenvolvimento social (Foto: Secti-GO)

Publicado: 08.08.2024

O Governo de Goiás abre 55 vagas para cursos gratuitos nas áreas de Informática Básica, Montagem e Manutenção de Computadores e Robótica, dentro do programa Sukatech.

As inscrições podem ser feitas pelo link abre.go.gov.br/7420991, pelo WhatsApp (62 4141-9800) ou diretamente no Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) do Sukatech, localizado no Bairro Floresta, na região Norte de Goiânia.

Para se inscrever, é necessário ser alfabetizado e ter mais de 12 anos. Estão disponíveis 20 vagas para o curso de Informática Básica, 20 para Montagem e Manutenção de Computadores, e 15 para Robótica. Os horários das aulas são das 8h30 às 11h30, das 14 às 17 horas e das 18h30 às 21h30.

As aulas ocorrerão presencialmente e têm início na próxima segunda-feira (12/08), na sede do Sukatech.

A carga horária é de 45 horas para os cursos de Informática Básica e Robótica e de 70 horas para Montagem e Manutenção de Computadores. Todos os alunos que concluírem os cursos receberão um certificado.

CRC do Sukatech, localizado no Bairro Floresta, na região Norte de Goiânia, onde os cursos terão início na próxima segunda-feira (12/08) (Foto: programandoofuturo.org.br)

Sukatech

O Sukatech é um programa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, gerido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti), em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Programando o Futuro.

O programa atua em três frentes, aliando sustentabilidade e desenvolvimento social na qualificação profissional nas áreas de informática, montagem e manutenção de computadores e robótica; no recolhimento e recondicionamento de lixo eletrônico; e em campanhas educacionais voltadas para a sustentabilidade.

Por meio do programa, o governo estadual mantém um Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), que recebe resíduos eletrônicos e realiza a reciclagem e o recondicionamento, contribuindo com a preservação do meio ambiente.

Durante os cursos de informática básica, manutenção de computadores e robótica oferecidos pelo Sukatech, os alunos aprendem de maneira prática, utilizando os resíduos eletroeletrônicos. Depois, os eletrônicos recondicionados são doados a entidades filantrópicas ou públicas do estado.