Canteiros de obras em Caldas Novas e Formosa: investimentos de R$ 84,2 milhões para duas novas unidades prisionais (Fotos: DGPP-GO)

Publicado: 08.08.2024

A Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP) iniciou a construção de mais 800 vagas para o sistema penitenciário do estado, nas cidades de Caldas Novas (Região Sul) e Formosa (Entorno do Distrito Federal). Os dois canteiros de obras ficaram prontos em julho e as ordens de serviço foram assinadas na última sexta-feira (02/08).

O investimento do poder público estadual é de R$ 84,2 milhões – R$ 42,1 milhões em cada unidade prisional regional.

A previsão é que as obras durem seis meses. Serão 400 vagas em cada unidade, edificadas no modelo “moldado in loco”. Esse sistema permite a moldagem de paredes com uma espécie de tela metálica, fabricada no local onde a construção está sendo executada, garantindo mais agilidade aos trabalhos.

“O sistema penitenciário goiano ficou mais de 20 anos sem investimentos em estrutura, abandonado. A partir de 2019, com a entrada do governador Ronaldo Caiado, já empregamos mais de R$ 300 milhões em obras. Temos, em andamento, diversos investimentos em reformas e construção de unidades, em todas as regiões do estado”, revela o diretor-geral de Polícia Penal, Josimar Pires.

Essas 800 vagas se juntam a outras 2.050 que serão abertas no sistema penitenciário goiano até abril de 2025.

Somente no Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel, em Aparecida de Goiânia, são 1,6 mil vagas, distribuídas da seguinte forma: 800 na Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG) e outras 800 na Casa de Prisão Provisória (CPP). A inauguração está prevista para setembro.

Na Unidade Prisional Regional de Novo Gama, no Entorno do DF, são mais 300 vagas, com previsão de entrega para abril de 2025. E mais 150 na ampliação do Presídio Estadual de Anápolis, com inauguração estimada para dezembro deste ano. Todas essas melhorias totalizam investimento de aproximadamente R$ 223 milhões do poder público estadual.

“Vamos suprir, de maneira considerável, o déficit de vagas no sistema penitenciário goiano”, afirma Josimar Pires. “Sem falar que estes presídios estão sendo construídos com tecnologia prisional de última geração, com concreto de altíssima resistência e automação dos sistemas de distribuição hídrica e de iluminação para as alas de carceragem”, emenda.

Complexo Prisional

A ampliação da CPP e da POG, no Complexo Prisional, estão com as obras bastante adiantadas. Nos dois módulos serão construídas, além das 1,6 mil vagas,

celas coletivas,

celas de triagem,

parlatórios

e galpões de trabalho (dois em cada unidade), com 249 metros quadrados cada.

As celas terão trancas aéreas (para que o policial penal não tenha contato com os presos). Não haverá pontos de energia nas celas.

Novas vagas no sistema penitenciário de Goiás

Ampliação da Penitenciária Odenir Guimarães

Quantidade de vagas: 800

Investimento: R$ 54,1 milhões

Andamento da obra: 98,69%

Previsão de entrega: Agosto de 2024

Ampliação da Casa de Prisão Provisória

Quantidade de vagas: 800

Investimento: R$ 55,1 milhões

Andamento da obra: 94,61%

Previsão de entrega: Setembro de 2024

Ampliação do Presídio Estadual de Anápolis

Quantidade de vagas: 150

Investimento: R$ 12,4 milhões

Andamento da obra: 33,26%

Previsão de entrega: Dezembro de 2024

Construção da Unidade Prisional Regional de Caldas Novas

Quantidade de vagas: 400

Investimento: R$ 42,1 milhões

Andamento: Instalação do canteiro de obras

Previsão de entrega: Março de 2025

Construção da Unidade Prisional Regional de Formosa

Quantidade de vagas: 400

Investimento: R$ 42,1 milhões

Andamento: Instalação do canteiro de obras

Previsão de entrega: Março de 2025

Construção da Unidade Prisional Regional de Novo Gama

Quantidade de vagas: 300

Investimento: R$ 17,8 milhões

Andamento: 82%

Previsão de entrega: Abril de 2025