Evento, que começou na quinta e vai até domingo também oferece variedade ao público masculino

Publicado: 09.08.2024

Muitos consumidores estão aproveitando o 2°Encontro de Brechós Mais, na Praça Dom Emanuel, bairro Jundiaí, para comprar o presente do Dia dos Pais. As vantagens são variedade, preços acessíveis e qualidade, voltada também para o público masculino. Com cerca de 40 estandes o evento, que começou na quinta-feira, vai até domingo.

Por trás desse comércio, que tem crescido em Anápolis, existe uma cultura muito própria, que une estilo, garimpo e responsabilidade ambiental. A diversidade de peças é impressionante. Desde os clássicos vintage até os achados contemporâneos, há opções para todos os gostos e estilos.

E quem disse que moda consciente não pode ser cheia de personalidade? Além das compras, o Encontro de Brechós Mais traz uma programação cultural imperdível, com shows ao vivo, exposição de carros antigos, artesanatos, suculentas e outras plantas, além de brinquedos. O encontro conta com a realização da Imagem Produções e o apoio do Sebrae e do Sincovan.

História

Idealizado pelas empreendedoras Fábia Santos e Ariane Albuquerque, o Encontro de Brechós Mais é muito mais do que uma simples feira de roupas usadas. Com a participação de mais de 40 brechós, ele oferece uma experiência única aos frequentadores, destacando-se como um convite para quem busca personalidade e valor nas peças que veste. Fábia Santos, dona de brechó e uma das organizadoras, ressalta: “Além de contribuírem para a economia criativa, esses estabelecimentos oferecem uma maneira sustentável de consumir roupas e objetos usados.” A cultura dos brechós está ressurgindo com força em Anápolis.

Esses estabelecimentos, que tiveram seu auge no século XIX no Brasil, agora ganham novo fôlego. Mais do que uma alternativa econômica, os brechós representam uma forma sustentável de consumir moda, reduzindo o impacto ambiental da indústria têxtil. Anápolis está prestes a receber a segunda edição do aguardado Encontro de Brechós Mais. Prepare-se para se divertir enquanto faz suas escolhas sustentáveis. Para quem organiza, participa ou visita o Encontro de Brechós, trata-se de mais do que apenas roupas usadas; é um estilo de vida que valoriza o presente e o futuro. Ariane Albuquerque, coidealizadora do evento, enfatiza: “Queremos mostrar que moda consciente não é apenas uma tendência, mas sim um compromisso com o planeta. Portanto, venha prestigiar essa celebração da moda sustentável em Anápolis”, convida ela.