Aos 18 anos, Vitor Cezario faz parte da seleção brasileira se destaca em campeonatos nacionais e internacionais

Publicado: 09.08.2024

O anapolino Vitor de Oliveira Cezario, aluno do terceiro ano do Ensino Médio no Colégio Arena, em Goiânia, tem sido um exemplo de como a dedicação ao debate competitivo pode abrir portas e criar oportunidades. Aos 18 anos, já coleciona uma série de títulos e experiências que vão muito além das fronteiras brasileiras, consolidando-se como uma referência na arte da argumentação.

Com uma impressionante trajetória em campeonatos nacionais e internacionais, incluindo o título de campeão do Prêmio Castro Alves 2023 e o reconhecimento como quarto melhor debatedor de língua estrangeira no Prague Debates Spring, na República Tcheca. O debatedor divide sua experiência e visão sobre o poder transformador do debate competitivo.

Jornada inusitada

Quando Vitor Cezario começou o Ensino Médio no Colégio Arena, em Goiânia, ele dificilmente poderia imaginar que sua vida tomaria um rumo tão distinto. Inicialmente focado em ciências exatas, ele se considerava mais um aluno típico, interessado em cálculos e fórmulas. No entanto, um convite insistente de amigos para completar um time de debate mudou tudo. “Eu relutava bastante em entrar na sociedade de debates da escola. Sempre me considerei alguém mais das exatas do que das humanas”, comenta, recordando seus primeiros passos no mundo da oratória. “Mas quando entrei no primeiro campeonato, tudo mudou. Descobri uma habilidade que eu não sabia que tinha e que acabou me transformando de várias formas”, completa.

A partir daquele momento, ele não só se dedicou ao debate, como fez dessa prática uma verdadeira paixão. Sua trajetória foi marcada por uma ascensão meteórica, movida por força de vontade e uma capacidade incomum de aprender e se adaptar rapidamente. Sua preparação vai muito além das discussões em sala de aula. Graduado em proficiência na língua inglesa pela Practical, ele também se aprofundou em disciplinas como macroeconomia, física e cálculo, através do sistema AP do College Board.

Além disso, acumulou conhecimentos em oratória, raciocínio lógico e pensamento crítico, habilidades essenciais para qualquer grande debatedor. “Acho que o mais importante para ser um bom debatedor é ter a capacidade de pensar rápido e de forma crítica”, explica Vitor. “Você precisa ser capaz de construir argumentos sólidos em pouco tempo, ao mesmo tempo em que precisa estar preparado para refutar os argumentos do outro lado.” Essa formação sólida e diversificada foi crucial para os sucessos nos campeonatos. Ele participou de quatro grandes competições nacionais, incluindo o Campeonato Nacional de Debates Escolares de 2022, onde foi semifinalista, o Open Brasil Debates 2023, onde foi campeão Novice e o Schools, e o Prêmio Castro Alves 2023, onde foi campeão, destacando-se entre cerca de 200 participantes.

Apoio da família

No cenário internacional, Vitor também brilhou. Em 2023, ele representou o Brasil no Campeonato Mundial de Debates no Vietnã, e novamente em 2024, na Sérvia. Nessas competições, ele e seu time alcançaram os melhores resultados já registrados pelo Brasil, consolidando a nação como uma forte competidora no cenário global. “Participar desses campeonatos internacionais foi uma experiência incrível. Conheci pessoas de todo o mundo e tive a oportunidade de debater em alto nível contra alguns dos melhores debatedores do planeta”, conta. “Na Sérvia, fui capitão da seleção brasileira, lá conseguimos quatro vitórias em oito debates, o que foi o melhor resultado do Brasil até hoje”, acrescenta.

Além do Campeonato Mundial, Vitor também se destacou no Praga Debates Spring, um dos mais prestigiados torneios preparatórios para o campeonato mundial, onde foi premiado como o quarto melhor debatedor de língua estrangeira entre mais de 250 participantes de 68 equipes. O sucesso de Vitor nos debates é, em parte, creditado ao apoio incondicional que recebe de sua família. “Meus pais, Vanderley e Janaínna Cezário, sempre me apoiaram em todas as minhas atividades, mesmo que eles não tenham tanta familiaridade com o mundo dos debates”, diz Vitor. “Esse apoio é muito importante, pois me dá segurança para seguir em frente, sabendo que, independentemente do resultado, eles estão comigo.”

Além disso, o ambiente escolar também desempenhou um papel crucial em sua formação como debatedor. O Colégio Arena é uma das poucas escolas no Brasil que possuem uma sociedade de debates bem estruturada, da qual Vitor é atualmente presidente. Com mais de 100 membros ativos, a sociedade se tornou um núcleo de excelência para o desenvolvimento de habilidades argumentativas. “Dou aulas semanais para alunos desde o 8º ano até o 3º ano do Ensino Médio, e é incrível ver como o interesse pelo debate tem crescido na escola”, afirma. “É uma atividade que realmente pode transformar as pessoas, e é gratificante poder contribuir para isso.”

Futuro

Apesar de sua paixão pelos debates, Vitor tem planos ambiciosos para o futuro que não se limitam ao mundo da oratória. Seu objetivo principal é cursar engenharia, preferencialmente em uma universidade no exterior. “O debate me ajudou a desenvolver muitas habilidades que serão úteis em qualquer carreira”, explica. “Mesmo na engenharia, a capacidade de argumentar e apresentar ideias de forma clara e convincente é fundamental.” Ele também planeja continuar envolvido com o debate competitivo, seja como competidor ou mentor. “O debate é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal e intelectual. Quero continuar contribuindo para o crescimento desse esporte no Brasil, ajudando as próximas gerações de debatedores.”

O próximo grande desafio é chegar às oitavas de final do Campeonato Mundial de Debates em 2025. Este é um marco que o Brasil ainda não alcançou, mas Vitor acredita que, com a continuidade do atual time, eles têm boas chances de fazer história novamente. “Estamos muito bem preparados e acredito que podemos alcançar esse objetivo. Esse ano chegamos muito perto, e com mais um ano de treinamento, tenho certeza de que podemos chegar ainda mais longe”, diz confiante. Além dos campeonatos, Vitor também planeja continuar seu trabalho na Sociedade de Debates do Colégio Arena e expandir seu alcance, ensinando e inspirando outros jovens a se apaixonarem pelo debate.