Publicado: 12.08.2024

A Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí, será a sede do ‘Feirão de Imóveis e Oportunidades de Anápolis’, que acontecerá entre os dias 15 e 17 de agosto, das 14h às 21h na quinta e na sexta-feira; e das 9h às 18h no sábado. Em comemoração ao mês do corretor, o evento é promovido pela Associação das Imobiliárias de Anápolis (AIA) e conta com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan), da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA), do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI-GO), MRV Construtora, Grupo Sant Paul, Louly Caixe Incorporadora e CAIXA. O planejamento e a execução são da Imagem Eventos.

Anápolis se destaca na geração de empregos formais no setor da construção civil, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Há quatro anos consecutivos, o setor registra um crescimento na cidade superior ao do estado de Goiás, fazendo do município uma referência estadual. O setor contribui para o dinamismo da economia, impulsionado por diversas obras em andamento, o que gera, sobretudo, trabalho e renda.

No mercado imobiliário, os números são positivos e animadores. As negociações de compra e venda de imóveis são destaque na região e leva o nome de Anápolis ao cenário estadual, como a cidade das oportunidades. O setor acompanha o crescimento populacional, a atração de novas indústrias e empresas, e, principalmente, o polo universitário, que atrai estudantes de todas as partes do país em busca de cursos superiores, o que faz com que as construtoras e incorporadoras invistam, principalmente na verticalização.

Estrutura

O Feirão de Imóveis e Oportunidades contará com uma estrutura variada de estandes, desde opções compactas até espaços maiores, com o objetivo de atrair um público superior a cinco mil pessoas ao longo dos três dias. Mais de 2 mil imóveis estarão à venda. O evento disponibilizará espaços personalizados para construtoras, incorporadoras, imobiliárias e diversos setores da construção civil.

O espaço foi planejado para a realização de negócios durante os três dias de evento, com o objetivo de proporcionar conforto, praticidade, logística, organização e efetividade. É também o momento ideal para quem deseja vender seu imóvel ou tirar dúvidas junto às imobiliárias, bem como para aqueles que querem saber mais sobre financiamento da CAIXA.

Além de ser um evento de negócios, geração de emprego e renda, o Feirão também terá espaço para entretenimento. Destaques incluem a exposição de carros antigos, que acontece no sábado, dia 17, ao meio-dia; Festival de Food Trucks; apresentações culturais; palestras educativas; ações ambientais e distribuição de mudas. A entrada é franca.