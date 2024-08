Publicado: 13.08.2024

O Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), unidade do Governo de Goiás em Uruaçu, realizou sua terceira captação de órgãos para transplante deste ano. São rins e córneas, que vão atender as pessoas que aguardam na lista de espera do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). A doadora era uma mulher de 27 anos, que teve morte encefálica determinada por protocolos seguidos por lei.

Depois da autorização da família, o procedimento foi feito com o apoio da equipe de médicos e enfermeiros da Central Estadual de Transplantes (CET), unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), da Fundação Banco de Olhos, além do suporte logístico do Corpo de Bombeiros, que realizou o transporte aéreo da equipe e dos órgãos captados.

Referência em Goiás

Referência no estado e no Sistema Único de Saúde (SUS), o HCN, unidade administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed), se consolidou como referência em captação. Esta já é a 17ª captação realizada no próprio hospital, que possui estrutura tecnológica para esse tipo de coleta.

Segundo o diretor assistencial do HCN, João Batista da Cunha, o tratamento humanizado é de extrema importância.

“O momento é muito delicado e, para obtermos a autorização dos familiares, existe um serviço de acolhimento. Por isso, é necessário trabalharmos, cada vez mais, na capacitação dos nossos profissionais, para o melhor atendimento às famílias doadoras”, explica.

Ele destaca que o hospital se tornou um grande aliado dessa causa, instruindo e estimulando familiares e pacientes para a importância de ser um doador.

Apesar da difícil decisão e da dor da perda, as famílias são abordadas e amparadas pela equipe multidisciplinar da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott) da unidade, composta pelo serviço social, psicólogos, equipe médica e de enfermagem, entre outros departamentos importantes para a efetivação da captação.

“Milhares de vidas são salvas graças à doação de órgãos. O transplante pode ser a única esperança de vida ou uma oportunidade de recomeço para as pessoas que precisam da doação, por isso é importante sempre falarmos sobre o tema e incentivarmos a doação”, destaca o presidente da Cihdott do HCN, Dieimys Lucas Cândido.

A posição da pessoa na lista de espera para doação de órgãos depende de diversos fatores, tais como compatibilidade, idade, doenças associadas e grau de urgência, conforme avaliação da equipe cirúrgica e sempre com o conhecimento do receptor.

Quem regula a lista é o Sistema Único de Saúde (SUS) e os órgãos doados vão para pacientes que aguardam na fila nacional única, controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes.

Secretaria da Saúde – Governo de Goiás