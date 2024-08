Policlínica de Quirinópolis é referência em distribuição de medicamentos

Policlínica de Quirinópolis distribui medicamentos de alto custo a pacientes de 28 municípios do Sudoeste goiano (Foto: Hélmiton Prateado/IPGSE) Publicado: 13.08.2024

A Policlínica Estadual da Região Sudoeste, em Quirinópolis, se tornou uma referência em distribuição de medicamentos de alto custo e hoje atende 28 municípios goianos. No mês de julho, a unidade atingiu a marca de 12.618 medicamentos dispensados e 7.669 pacientes beneficiados pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Desde que o Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac) habilitou a farmácia da Policlínica de Quirinópolis para ser o polo de distribuição os números são sempre crescentes.

A responsável técnica pela farmácia da Policlínica, Bianca Santana Gouveia, explica que a população recebe mensalmente os medicamentos prescritos pelos médicos da região e o serviço só tende a crescer.

Distribuição de medicamentos de alto custo

“Fazemos a recepção, triagem, encaminhamento e entrega dos medicamentos de alto custo em uma perfeita interação com a população dessas duas grandes regionais da saúde. O que antes era uma dificuldade para fazer chegar esses medicamentos até as pessoas agora é uma facilidade enorme e garantia de que o tratamento não será interrompido”, explica. Policlínica de Quirinópolis distribui medicamentos de alto custo a pacientes de 28 municípios do Sudoeste goiano (Foto: Secom-GO)

Os municípios inscritos nessas duas regionais estão em sintonia com a farmácia da Policlínica e com o Cemac Juarez Barbosa. Sempre que os medicamentos chegam na farmácia central da unidade representantes desses municípios buscam e fazem as entregas para os pacientes em suas cidades.

Irene Silva de Moraes é moradora de Quirinópolis e busca todo mês o medicamento de uso contínuo e de alto custo para sua tia. Ela relata que se fossem comprar esses medicamentos nas farmácias do município seria um gasto mensal de mais de R$ 600,00, o que pesaria no orçamento das duas aposentadas.

Excelência em atendimento humanizado

“Estou muito satisfeita com essa atenção, porque ficou muito fácil e ajuda bastante na nossa economia. Tenho outra tia que também precisa desses medicamentos caros e estou com o processo aberto para que ela consiga esse benefício”, comenta.

O diretor técnico da Policlínica de Quirinópolis, Wilton Pereira dos Santos, ressalta a importância da entrega desses medicamentos para a população.