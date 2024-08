Em conversa com empresários paulistas, Ronaldo Caiado, avalia desenvolvimento de Goiás (Foto: Hegon Corrêa)

Publicado: 14.08.2024

O governador Ronaldo Caiado destacou, nesta terça-feira (13/08), o desenvolvimento de Goiás a representantes do Fórum Empresarial LIDE, em Campinas, no interior de São Paulo. Convidado a participar de um almoço com 80 empresários, Caiado falou por cerca de uma hora e meia sobre as mudanças que foram promovidas no estado desde 2019.

“Um governo bem qualificado avança”, afirmou, em referência à redução da pobreza, atestada por pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); e à aprovação da Lei de Liberdade Econômica, que simplifica a abertura de empresas.

Outro ponto abordado foi a segurança: “Não tivemos assalto a banco, cangaço, assalto a carro forte. Nem invasão de terras ou de propriedade”, complementou.

Sobre a saúde, o governador apresentou os dados que confirmam o processo de regionalização de serviços. São oito novos hospitais. Já os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) saltaram de 2.099 para 3.650 em cinco anos.

Na educação, com reformas e ampliações das escolas, apoio no contra turno e valorização de profissionais, o governo estadual garantiu que o desempenho dos estudantes melhore de forma significativa.

LIDE

A plateia era formada por empreendedores dos ramos de saúde, agronegócio, indústria farmacêutica, educação, comércio, jurídico, automotivo, energia, hotelaria, turismo e assessoria de documentação estrangeira.

“O senhor sempre se baseia no desenvolvimento dos pilares da sociedade: segurança, infraestrutura, educação e saúde”, reconheceu a presidente do Lide Campinas, Silvia Quirós.

O grupo também questionou Caiado sobre a perspectiva econômica para o Brasil.

“A gestão brasileira está muito distante de atingir aquilo que vocês, empresários, esperam de um governo”, respondeu. “Temos uma desordem institucional. (…) Ela causa uma insegurança jurídica enorme, e fica difícil o setor econômico dar novos passos”, concluiu.

Visita

No início da manhã, no município de Amparo, distante 130 quilômetros de São Paulo, Caiado conheceu as instalações da empresa Ypê, fabricante nacional de produtos de limpeza e higiene. Recebido pela diretoria, ele colocou o governo à disposição para apoiar o crescimento da marca. A Ypê possui duas unidades em Goiás, em Anápolis e Goiânia.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás