Publicado: 15.08.2024

Além de ser o governador estadual com a melhor aprovação geral do país (75%), Ronaldo Caiado lidera nas áreas prioritárias da gestão pública, conforme a pesquisa Ranking dos Governadores 2024, realizada pelo instituto AtlasIntel.

Segurança pública, combate à pobreza, saúde, educação, responsabilidade fiscal e ambiente de negócios são as áreas em que o nome do gestor goiano aparece em primeiro lugar, reunindo o maior percentual de avaliações de ótimo/bom na opinião dos entrevistados.

Na segurança pública, Caiado alcança aprovação de 89% (ótimo/bom), refletindo o resultado expressivo alcançado pela gestão estadual na redução da criminalidade. Apenas 5% dos entrevistados consideram o desempenho do governador regular na área; 6% classificam como ruim/péssimo. Em relação ao combate à pobreza, 70% consideram a gestão ótima/boa.

Na saúde, Ronaldo Caiado registra aprovação de 76%, evidenciando a robustez das ações de melhoria e regionalização dos serviços de saúde no estado. Na educação, o percentual de ótimo/bom chega a 77%. Quando o assunto é responsabilidade fiscal, a aprovação é de 78%. Por fim, em ambiente de negócios, o governador obteve 77% de conceitos ótimo/bom.

Caiado ainda obteve desempenho expressivo em agricultura, com 81% de aprovação, segunda melhor colocação; e a terceira melhor aprovação em meio ambiente, com 46%. O nome do goiano ainda aparece em quarto lugar nas áreas de moradia, urbanização e saneamento; e turismo, cultura e eventos.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel ouviu 29.694 pessoas em todos os estados brasileiros, de 15 de julho a 4 de agosto de 2024. A margem de erro varia de 1 a 5 pontos percentuais para mais ou para menos, dependendo do tamanho do estado – quanto mais populoso, menor a margem de erro.

O nível de confiança é de 95%.

Os entrevistados foram recrutados organicamente durante a navegação de rotina na web, em territórios geolocalizados, por meio de diversos dispositivos, como smartphones, tablets, laptops e PCs. Essa metodologia, conhecida como Random Digital Recruitment (RDR), envolve convites aleatórios respondidos por usuários de internet durante uma navegação padrão.