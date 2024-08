Salário inicial é de R$ 5.971,42. Carga horária é de 40 horas semanais (Foto: Secom-GO)

Publicado: 16.08.2024

A Secretaria de Estado de Administração prorrogou as inscrições para o concurso público da Polícia Penal até às 23 horas da próxima segunda-feira (19/08). O certame vai preencher 1,6 mil vagas para o cargo de policial penal em Goiás.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), com taxa de R$ 150.

Para concorrer ao cargo, o candidato deve ter diploma de nível superior, em qualquer área, registrado em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O salário inicial para o cargo é de R$ 5.971,42, para uma carga horária de 40 horas semanais.

Concurso

Os aprovados serão lotados na Diretoria-Geral de Polícia Penal (DGPP), órgão ligado à Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-GO). O exercício do cargo exige a realização de viagens e a prestação de serviços fora do expediente e do local de trabalho.

A seleção será dividida em sete fases:

prova objetiva,

prova discursiva,

avaliação médica,

avaliação de aptidão física,

avaliação psicológica,

avaliação de vida pregressa

e investigação social e avaliação de títulos.

Candidatos com deficiência também passarão por avaliação de equipe multiprofissional.

A data provável da aplicação das provas objetiva e discursiva é 15 de setembro, nas cidades de:

Aparecida de Goiânia,

Caldas Novas,

Formosa,

Goiânia,

Goianésia,

Itaberaí,

Luziânia,

Rio Verde

e São Luís de Montes Belos.

Editado por Hosana Alves via Diretoria-Geral de Polícia Penal – Governo de Goiás