Novo marco para a Justiça Trabalhista em Anápolis é celebrado com o lançamento da pedra fundamental

Publicado: 17.08.2024

Na tarde da última quarta-feira (14), Anápolis deu um passo significativo rumo à modernização de sua infraestrutura jurídica. Em uma solenidade repleta de simbolismo, foi lançada a pedra fundamental das novas instalações da Justiça do Trabalho no município. O evento, realizado no loteamento Parque São João, contou com a presença de autoridades, advogados e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), reafirmando o compromisso da cidade com a melhoria das condições de acesso à Justiça.

Conquista

O lançamento da pedra fundamental marca o início de uma obra que há muito era aguardada pela advocacia e pela população de Anápolis. Com mais de 4 mil metros quadrados, o novo prédio será erguido em um terreno doado pela Prefeitura Municipal, fruto de um pleito histórico da OAB Anápolis. A conquista, que envolveu esforços do Executivo e Legislativo locais, bem como o apoio dos Conselheiros Seccionais Tiago Neri de Souza, Wandir Allan e Arinilson Mariano, simboliza a união de forças em prol de uma justiça mais célere e acessível.

Durante a cerimônia, Samuel Santos e Silva, presidente da OAB Anápolis e advogado especializado em Direito Empresarial, destacou a importância do novo prédio para a comunidade jurídica da cidade. “Essa obra não representa apenas uma nova estrutura física, mas também o fortalecimento da Justiça do Trabalho em Anápolis, que terá condições de atender com mais eficiência as demandas da nossa região”, afirmou ele.

Importância

A Justiça do Trabalho desempenha um papel crucial na resolução de conflitos entre empregados e empregadores, sendo uma das esferas mais movimentadas do Judiciário brasileiro. Em Anápolis, o aumento constante de processos trabalhistas tem pressionado as estruturas atuais, tornando evidente a necessidade de ampliação e modernização das instalações.

O novo prédio, que será construído na Rua Nossa Senhora de Fátima, Quadra C, no Parque São João, promete trazer uma série de melhorias. A ampliação do espaço permitirá a criação de novas varas trabalhistas, aumentando a capacidade de atendimento e reduzindo o tempo de tramitação dos processos. Além disso, a nova sede contará com salas de audiência modernas, acessibilidade para pessoas com deficiência e uma infraestrutura tecnológica de ponta.

Samuel enfatizou que a nova sede não é apenas um avanço estrutural, mas também uma conquista para a sociedade. “Estamos falando de um impacto direto na vida dos cidadãos que buscam seus direitos. Um Judiciário bem estruturado é fundamental para a garantia de uma justiça mais rápida e justa”, destacou o presidente da OAB Anápolis.

Parceria e compromisso

A realização da obra só foi possível graças à parceria entre a OAB Anápolis e o poder público. O apoio do Executivo e Legislativo locais foi crucial para a doação do terreno e para a viabilização do projeto. A presença de diversas autoridades na cerimônia, incluindo o presidente da OAB/GO, Rafael Lara Martins, e vários conselheiros seccionais, reforça o comprometimento da classe advocatícia com a melhoria contínua das condições de trabalho e atendimento à população.

O Secretário-Geral da Subseção, Leandro Viturino, e o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da Subseção, André Ignácio, também participaram do evento, ressaltando a importância da nova sede para o fortalecimento da advocacia trabalhista em Anápolis.

Perspectivas

Com o lançamento da pedra fundamental, inicia-se agora a fase de construção, que promete transformar a Justiça do Trabalho em Anápolis. A previsão é de que o novo prédio esteja concluído em até dois anos, sendo entregue à população e aos operadores do Direito como um símbolo de avanço e modernização.

A nova sede da Justiça do Trabalho de Anápolis é mais do que uma obra física; é a concretização de um esforço coletivo em prol da justiça e do direito. Para Samuel, “essa conquista é um marco para Anápolis e uma demonstração clara de que, quando trabalhamos juntos, conseguimos alcançar grandes feitos para a nossa sociedade”.

O evento representa, assim, o início de uma nova era para a Justiça do Trabalho em Anápolis, que ganhará em estrutura, eficiência e capacidade de atendimento, garantindo que o direito seja sempre amparado pela justiça