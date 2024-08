Não há necessidade de agendamento para a doação, basta comparecer na unidade no horário de funcionamento (Foto: Hugol)

Publicado: 21.08.2024

O Banco de Sangue do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, está com baixa de 60% no estoque sanguíneo, neste mês de agosto. Qualquer pessoa pode doar sangue, desde que sejam respeitados os critérios para proteção tanto do doador quanto do receptor.

Por conta da alta demanda de transfusões realizadas na unidade, o Banco de Sangue opera com uma média de 420 bolsas no estoque e conta agora com apenas 168.

Estoque sanguíneo

Segundo o gerente Médico do Banco de Sangue do Hugol, Adriano Arantes, o estoque atual é crítico. “Tivemos uma queda nas doações durante os meses de junho e julho e, ao mesmo tempo, um aumento de 20% no número de transfusões realizadas no hospital. Para se ter uma ideia, só na última semana, a unidade realizou 291 transfusões de sangue”, explicou.

Por isso, o Hugol pede apoio da população para regularização do estoque, com doações de qualquer tipo sanguíneo. As doações podem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 7 às 18h30, e aos sábados, das 7 às 12h.

O Hugol reforça ainda que não há necessidade de agendamento para realizar a doação, basta comparecer na unidade no horário de funcionamento, seguindo os critérios para a doação de sangue, disponibilizados logo abaixo.

Critérios para doação de sangue

São eles:

– Estar saudável;

– Não estar gripado, resfriado ou febril;

– Ter peso acima de 50 kg;

– Ter de 18 a 69 anos;

– Estar descansado e alimentado;

– Não ter feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva a menos de 1 ano;

– Não ter realizado procedimentos endoscópicos nos últimos 6 meses;

– Não estar em uso de antibióticos e antifúngicos nos últimos 14 dias;

– Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

– Não ter evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue;- Não ter comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato com a Unidade de Coleta e Transfusão do Hugol, pelo número: (62) 3270-6662 ou pelo WhatsApp: (62) 3270-6661.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás