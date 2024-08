Policial do Grupo Especial de Investigação Criminal de Anápolis durante Operação Diploma Fake (Foto PCGO)

Publicado: 28.08.2024

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal de Anápolis – 3ª DRP, deflagrou na manhã desta terça-feira (27/08) a Operação Diploma Fake, cumprindo dois mandados de busca e apreensão relacionados à investigação de compra e venda de diplomas falsos.

As pessoas investigadas são suspeitas de venderem diplomas de ensino médio, graduação e até de pós-graduação para pessoas que nunca frequentaram os cursos.

As investigações apontam que os investigados recebiam os pedidos via aplicativo de mensagem com os dados pessoais dos interessados e, alguns dias, após pagamento, entregavam os diplomas dos cursos solicitados pelos clientes.

A PCGO segue com as investigações para esclarecer o envolvimento de outras pessoas e instituições de ensino emissoras dos diplomas.

Editado por Agatha Couto via Polícia Civil de Goiás