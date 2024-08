Ronaldo Caiado destaca importância da Ficomex em Goiás: “É momento de apresentar nossas capacidades produtivas” (Foto: Adalberto Ruchelle e Walter Folador)

Publicado: 29.08.2024

O governador Ronaldo Caiado recepcionou na noite desta terça-feira (27/8), no Palácio das Esmeraldas, lideranças empresariais e políticas, nacionais e estrangeiras, que participam da Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex). O evento é realizado em Goiânia ao longo desta semana.

“É momento de apresentar nossas capacidades produtivas. Essa feira tem o objetivo de mostrar nossos produtos e fazer parcerias”, sublinhou.

Durante o jantar de boas-vindas, o governador destacou a importância de reunir, num único local, representantes de empresas, embaixadas e governos, favorecendo as negociações e a ampliação do mercado bilateral. E que, neste contexto, o território goiano apresenta potencial de crescimento.

“Goiás tem estatura para atender demandas. É um estado seguro, com qualidade de vida e que cumpre seus compromissos”, disse ao mencionar comércio, indústria, agropecuária, mineração e turismo como alguns dos pontos fortes.

Ficomex

A Ficomex 2024 começou nesta terça-feira e segue até quinta (29/8), no Centro de Convenções de Goiânia. O evento é realizado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg) e parceiros, com correalização do Governo de Goiás.

“Teremos a participação de quase 60 embaixadas e sete estados. Haverá rodadas de negócios e muitos workshops. O tripé da nossa feira é educação, negócios e política pública”, frisou o presidente da Acieg, Rubens Fileti.

São esperados mais de 170 expositores de diversos países e dos sete estados que compõem o Consórcio Brasil Central (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia). Também devem participar empresários da América do Sul, América do Norte, Ásia, África e Europa, o que fará de Goiânia a capital do comércio exterior brasileiro ao longo do evento.

Novas conquistas

O governador do Maranhão, Carlos Brandão, afirmou que o evento será propício para novas conquistas. “Hoje, Goiás mostra para o Brasil e para o mundo o que está acontecendo em cada estado, a evolução e como poderemos melhorar ainda mais”, projetou.

“Aqui é um celeiro de oportunidades e que tem, em todas as suas fronteiras, grandes perspectivas. Podemos dizer que somos exemplo de um Brasil que dá certo e que tem muitas oportunidades”, complementou o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

Já o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, enalteceu o perfil dos estados que fazem parte do Brasil Central. Para ele, a discussão deve girar em torno não somente de negócios, mas de posicionamento estratégico. “E estamos muito bem posicionados em uma agenda que é global”, argumentou, mencionando o trabalho de transição energética em busca de sustentabilidade. “O que vão poder ver, discutir e caminhar para realização de bons negócios está em cima dessa agenda”, disse aos empresários.

O tema da feira é “O Brasil Central e a geração de negócios com o mercado global”. Nesta edição, o evento discutirá os principais temas relacionados à economia dos sete estados que compõem o grupo. São eles: agroindústria; gente e gestão; energia; farmoquímico; inovação e IA; logística; meio ambiente; mineração; serviços; smart cities; social; têxtil e moda; e turismo.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás