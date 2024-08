Com um investimento de R$ 3,3 milhões, o festival é considerado a maior vitrine da música goiana (Foto: Secult Goiás)

Publicado: 29.08.2024

De 3 a 8 de setembro, Pirenópolis será tomada por uma programação artística e musical variada e de qualidade com a 23ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional da Música de Pirenópolis 2024.

Totalmente gratuito, o festival contará com diversas atrações musicais, além de oficinas formativas e a gravação de videoclipes, exclusiva para artistas selecionados via edital, no estúdio Primavera.

Canto da Primavera

Com um investimento de R$ 3,3 milhões, o festival é considerado a maior vitrine da música goiana. No total, serão 55 artistas regionais e locais que agitarão o público nos quatro palcos espalhados pela cidade.

Além da programação musical local, sobem ao palco principal três artistas nacionais, Maria Gadú, na sexta-feira (6/9), viabilizada em parceria com o Sesc Goiás; Marcelo Falcão, no sábado (7/9), e Toni Garrido fechando a programação do festival, no domingo (8/9).

Além dos 55 shows regionais e 3 nacionais, o festival ainda receberá outras duas atrações especiais: a Serenata do Grupo de Seresteiros de Pirenópolis e uma apresentação dos professores das oficinas que serão ministradas durante o evento: André Marques, Cris Delanno, Diego Amaral e Fabiano Chagas. Ao todo, são 60 atrações, um número recorde do evento.

“Esse ano vamos oferecer ainda mais shows e também gravações em vídeo para os participantes do Estúdio Primavera. A cada ano estamos inovando e trazendo mais incentivo aos nossos artistas e uma ampla programação cultural para Pirenópolis”, comemora Yara Nunes, secretária estadual da Cultura.

Para saber o horário específico da apresentação de cada artista, a programação detalhada está site oficial do evento.

Atividades formativas

Um dos grandes objetivos do Canto da Primavera é a promoção e o fomento da produção musical, bem como a criação e difusão da música em seus variados gêneros. Por isso, o festival conta, ainda, com uma programação didática e de capacitação por meio de oficinas formativas.

Nesta edição, serão ministradas as oficinas de Percussão Popular e Corporal, Canto Popular e Criação Musical (Prática de Conjunto), com relevantes profissionais do cenário musical, como Diego Amaral, Cris Delanno e André Marques.

As oficinas serão realizadas de 4 a 6 de setembro (quarta a sexta-feira) em horários específicos para cada uma, no período da manhã e da tarde, no campus da Universidade Estadual de Goiás em Pirenópolis. Os detalhes também podem ser conferidos no site oficial do evento.

Deixando a 23ª edição ainda mais completa, neste ano o festival conta também com o Estúdio Primavera, que é um espaço de gravação profissional gratuito para que novos artistas gravem músicas autorais com captação, edição, mixagem e masterização, por meio de seleção via edital.

O estúdio traz como novidade neste ano a captação de imagens para a confecção de um vídeo promocional do artista. O resultado final dos selecionados está previsto para o dia 30 de agosto.

23ª edição

O Canto da Primavera 2024 é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com a correalização da Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

O festival tem como parceiros a Prefeitura de Pirenópolis, a Secretaria de Estado da Retomada, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), o Goiás Social e o Sesc Goiás.

Programação de shows:

Palco Teatro

Dia 3 (terça-feira): Poly Pimpão e Gleyson Andrade;

Dia 4 (quarta-feira): Victor Batista, Sillas Rodrigues e Kauã e Renan;

Dia 5 (quinta-feira): Trio Tunda, Darwinson e show com os professores das oficinas: André Marques, Cris Delanno, Diego Amaral e Fabiano Chagas;

Dia 6 (sexta-feira): Pedro Braga e Luiz Chaffin, Karl e Bruna Mendez;

Dia 7 (sábado): Everson Bastos, Ingrid Lobo e Bernardo Aguiar e Banda Overfuzz;

Dia 8 (domingo): Júlio Lemos e Banda Phoenix.

Palco Coreto

Dia 3 (terça-feira): DJ Ketlen, Marinho e Rodrigo Freire;

Dia 4 (quarta-feira): Grupo PiriMexe, Arthur Guiliane Violeiro e Forró do Pé Rachado;

Dia 5 (quinta-feira): Kalango Duo, Piêit e Trio Jambu;

Dia 6 (sexta-feira): Zabumba de Chita, Grupo Essência e Danilo Carvalho;

Dia 7 (sábado): Canhoto ArteLivre, Diego Stucchi & Cintia Savoli e Marcos Antônio;

Dia 8 (domingo): Dante Ventura e Lucas Borges.

Palco Matriz

Dia 4 (quarta-feira): Otávio Macciel, Luz Negra, Débora di Sá e ThatBand e Serenata do Grupo de Seresteiros de Pirenópolis;

Dia 5 (quinta-feira): Grupo Som da Amizade, Vinícius e Venâncio, Mundhumano, Celso Galvão e Banda Versário;

Dia 6 (sexta-feira): Adriana Losi Quinteto, Genuínno & Banda e Banda Mandingaman;

Dia 7 (sábado): Eli, Luiz Garcia, Clube do Samba GO e Zabumba Beach.

Palco Garagem

Dia 6 (sexta-feira): DJ Gabi Matos, Walter Carvalho e Gilberto Correia, Valéria Costa e Maria Gadú (RJ).

Dia 7 (sábado): DJ Daniel de Mello, Violins. Carne Doce e Marcelo Falcão (RJ);

Dia 8 (domingo): DJ Fabricio Roque, Banda Pequi, Hugo Vitti e Toni Garrido(RJ).