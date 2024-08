Promotor de Justiça de São Paulo, Lincoln Gakiya, elogiou a participação do governador Ronaldo Caiado no evento (Foto: Lucas Diener)

Publicado: 29.08.2024

O governador Ronaldo Caiado ressaltou, na tarde desta terça-feira (27/08), o sucesso nas ações de enfrentamento ao crime organizado por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO). A declaração foi durante palestra ministrada pelo promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), Lincoln Gakiya, realizada no Auditório Goyazes do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiânia.

“Depois que trouxemos condições para que vocês pudessem ter liberdade de ações e pudessem trabalhar com eficiência, vocês atingiram patamares invejáveis para o Brasil. Temos um resultado ímpar em segurança pública”, enfatizou Caiado ao lembrar que Goiás ocupa lugar de destaque país em segurança pública. “Temos um estado sem um palmo de terra comandado pelo narcotráfico, como vemos em outros estados brasileiros”, acrescentou.

Idealizada pela SSP-GO, a palestra foi realizada com o objetivo de apresentar às forças de segurança goianas, estratégias de sucesso no combate ao crime organizado. “O promotor Gakiya é reconhecido nacional e internacionalmente como aquele que se destacou no combate às facções criminosas e ao crime organizado do nosso país. E essa palestra serve para mostrar o quanto nós podemos avançar ainda mais. Ele mostrou a experiência que tem para desvendar e desmontar várias organizações criminosas no Brasil. Mais que a teoria, ele tem conhecimento real do dia a dia no combate à criminalidade”,

Em seguida, o promotor Lincoln Gakiya falou da importância da participação do governador do estado na palestra como forma de dar exemplo e direcionamento às forças de segurança locais.

“É a primeira vez que vejo um governador participando de um evento desse do início ao fim. Isso mostra a importância que o Governo de Goiás e o governador dão à segurança pública do estado. Esse é o motivo de Goiás ser o melhor avaliado nessa área e ter uma política de segurança pública que tem dado resultado”, afirmou Gakiya à plateia, composta por policiais militares, civis, penais e bombeiros militares do Estado de Goiás, além de representantes do MP e do Poder Judiciário goiano.

Ao final da palestra, Gakiya foi homenageado com a medalha da Ordem do Mérito da Segurança Pública Governador Mauro Borges Teixeira. Entregue pelo governador, a medalha é a mais alta honraria concedida pela SSP e tem a finalidade de reconhecer e valorizar autoridades, entidades civis e membros das forças de segurança pelas ações e méritos excepcionais praticados em prol da segurança pública do Estado.

Gakiya é uma das principais referências em estratégias de combate ao crime organizado no país, secretário executivo do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Presidente Prudente (SP) há 16 anos.

É reconhecido pelo trabalho de condução de investigações que resultaram em denúncias contra 175 membros do Primeiro Comando da Capital (PCC), além de operações que desmantelaram redes complexas de grupos criminosos em São Paulo.

Referência nacional

Nos últimos anos, Goiás tem se destacado no cenário nacional pelas eficientes e firmes estratégias de enfrentamento ao crime organizado, que refletem em maior segurança aos goianos e são reforçadas por pesquisa AtlasIntel divulgada em agosto, que mostra aprovação de 89% da população em relação à segurança pública goiana. Somente em 2024, foram desarticuladas 124 quadrilhas e apreendidas mais de 12 toneladas de drogas no estado.

Desde 2019, são adotadas mudanças significativas nas estratégias de combate às facções criminosas em Goiás, com implementação de uma série de operações integradas com objetivo de desarticular essas organizações.

Para isso, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Segurança Pública, tem focado no uso de inteligência e na cooperação com outras instituições, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF), entidades com as quais o Estado firmou parcerias para compartilhamento de informações. “Em Goiás, trabalhamos interligados, dividindo informações sem vaidade, com o compromisso de combater a criminalidade”, finalizou Caiado.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás