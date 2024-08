Criado e idealizado pela advogada Karina Bueno, o evento “DO SALTO PARA O ALTO” terá sua 2ª. Edição nesse sábado, dia 31, com programação voltada para o empoderamento feminino e renda revertida para Privê Sex Shop, distribuidora de produtos sensuais que sofreu um incêndio no dia 17 de agosto.

Publicado: 30.08.2024

Advogada nas áreas de Família, Violência Doméstica, Sexual e Contra a Mulher, Dra Karina também é sensual influencer, pastora feminista, professora de Língua Portuguesa, pedagoga, palestrante, escritora, idealizadora do projeto “Empodere-se”, protetora de animais independentes, gateira, Presidente Fundadora da AMU VIDA – Associação Nacional das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Presidente Fundadora da ABRA FAMA – Associação Brasileira de Direito de Família, Sucessões e Cível.

E com toda essa bagagem, Dra Karina tem realizado vários eventos de empoderamento feminino em Goiânia, entre eles o “Chá de Empoderamento com Pimenta”, “Ajudando Focinhos e Corações” arrecadando doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul e a primeira edição “Do Salto para o Alto” realizada no último dia 17 e que teve como ingresso 2ks de ração para ONG’s de proteção animal da capital.

Entre os profissionais escolhidos para a 2a edição do evento “Do Salto para o Alto” que acontece no próximo dia 31, às 14h, na AFABEG – Associação dos Aposentados e Pensionistas do Banco BEG, em Goiânia, há grandes novidades: Drª. Karina Bueno convidou um personal stylist do comportamento masculino e um investigador particular, acostumado a trabalhar com produção de provas sobre traição, golpes amorosos virtuais, investigação defensiva e outras abordagens de trabalho investigativo.

A escolha da criadora e idealizadora do evento se deu por motivos fortes e ela explica: “nosso maior problema hoje, quando o assunto é ‘mulher’ e ‘relacionamento’, repousa em um ponto comum: fragilidade emocional. Muitas de nós desconhecemos o Código de Comunicação do Homem: a mulher se apega ao que o homem diz, mas a postura, o caráter, a ética e, principalmente, a maneira como o homem lida com suas responsabilidades e compromissos dentro de um relacionamento praticamente gritam sobre suas intenções, mas a mulher é surda para esses gritos. Por que? Porque nem mesmo nossas avós sabiam administrar o cárcere emocional que foram lançadas. Carência, desejo, a necessidade de se sentir amada, leva a mulher a acreditar em muita coisa: nosso personal stylist do comportamento masculino foi desafiado a blindar mulheres das abordagens sentimentais abusivas em um tempo recorde de 20 (vinte) minutos (risos). Já nosso amigo e parceiro Manuel Xufre veio para explicar às mulheres que não é vergonha nenhuma buscar ajuda quando desconfia de uma traição ou quando é vítima de um estelionato sentimental. Nós advogados, trabalhamos com esse e outros crimes de cunho sentimental todos os dias, mas nunca houve um trabalho conjunto com outros profissionais para explicar como o sucesso de um procedimento judicial depende da soma conjunta de esforços e o Dr Manuel Xufre vem para trazer um pouco de luz sobre alguns aspectos obscuros de tudo isso”.

O evento contará com a participação de outras autoridades multifacetadas, nas áreas da sexualidade, investigação e jurídica que trabalharão juntos, no intuito de resgatar a autoestima feminina.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO “DO SALTO PARA O ALTO”

“KAMA SUTRA XXX – Quando as Práticas Sexuais Mais Inconfessáveis Vão Parar na Polícia e na Justiça” por Drª. Karina Bueno advogada nas áreas de Família, Violência Doméstica, Sexual e Contra a Mulher, sensual influencer, pastora feminista, professora de Língua Portuguesa, pedagoga, palestrante, escritora, idealizadora do projeto “Empodere-se”, Produtora e Idealizadora do Projeto “DO SALTO PARA O ALTO”, protetora de animais independentes, gateira, Presidente Fundadora da AMU VIDA – Associação Nacional das Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Presidente Fundadora da ABRA FAMA – Associação Brasileira de Direito de Família, Sucessões e Cível. @drakarinapoderdafemea

“PRAZERES SECRETOS” por Leilah Ma’ysah gestora de vendas com habilitação em administração, empresária, especialista em auto estima e prazer da mulher, personal sex trainer, palestrante e sensual coach, a única no mercado com 07 (sete) cursos voltados para abordagem sobre saúde, autoestima e comportamento de acordo com os temas: Pompoarismo, Delícias Orais, Prazeres Secretos, Striptease e Massagem Sensual, Tântrica e Nuru. @palestranteleilah

“TRAIÇÃO & EXPOSIÇÃO CRIMINOSA – Provas Indispensáveis à Construção de Procedimentos Judiciais Sólidos e Irrefutáveis” por Manuel Luiz Martins Vieira Xufre engenheiro, empresário no setor de investigação privada, preside o SINDEP (Sindicato dos Detetives Particulares do Estado de Goiás) e responsável pelo grupo ESPIÃO (uma central de assessoria em investigações, preparada para atuar em qualquer parte do Brasil e também no exterior).@manuelxufre

“CONSULTORIA de Mapeamento Comportamental Masculino” por Herbert Vieira B. de Oliveira (Anjo Negro), profissional da área da saúde (instrumentador cirúrgico do Hospital do Câncer); professor de Pole dance, Ritmos, Chair dance; Personal stilyst do comportamento masculino há mais de 10 (dez) anos, palestrou em diversos eventos (entre eles, o 10º. Encontro da Mulher Moderna), Workshops de massagens sensuais, massagem tântrica e empoderamento feminino. @anjonegro2024

Renda totalmente revertida para recuperar empresa incendiada

No último sábado, dia 17 de agosto por volta das 15 horas da tarde, o galpão da Privê Sex Shop, distribuidora de produtos sensuais localizado em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital sofreu um incêndio que consumou todas as instalações do prédio além de todo o estoque.

Não houveram vítimas, já que o prédio estava vazio, pois a equipe já havia encerrado o expediente. Registrado por transeuntes locais, o incidente começou em função de uma queima de um lote baldio vizinho ao galpão da Privê Sex Shop e logo se alastrou por todo o prédio da empresa.

Bombeiros e colaboradores vizinhos à empresa tiveram tempo de socorrer os cães de guarda do galpão. Em depoimento nos stories nessa segunda feira, a CEO da Privê Sex Shop, se pronunciou agradecendo a todos que enviaram mensagens de apoio e avisando que continuam suas atividades em um local temporário até que se defina um novo prédio para a empresa.

Dra Karina Bueno que sempre destina os ingressos de seus eventos para causas sociais, decidiu então reverter a renda total da segunda edição do evento “Do Salto para o Alto” para ajudar a reconstruir as novas instalações da Privê Sex Shop já tão querida por muitas revendedoras e empreendedores do estado de Goiás.

Serviço:

Do Salto para o Alto

Dia 31/08 (sábado), às 14 horas

AFABEG – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BANCO BEG, sito à Rua 21, nº. 87, Setor Central, CEP.: 74030-070, Goiânia – GO, próximo ao Banana Shopping (localização fornecida no ato da inscrição).

Valor do Investimento: R$ 50 (cinquenta reais) + R$ 5,00 (cinco reais) de taxa de manutenção do site.

Inscrições pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/do-salto-para-o-alto-2-edicao/2605481

O evento também contará com o sorteio de alguns brindes.

