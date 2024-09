Agora você pode usar seu cartão do Sicoob para pagamentos rápidos e seguros com o Apple Pay, diretamente do seu dispositivo Apple

Publicado: 01.09.2024

O Sicoob firmou uma parceria com o Apple Pay, a plataforma de pagamentos móveis da Apple. Agora, os portadores dos cartões do Sicoob podem realizar pagamentos por aproximação de forma rápida e segura, usando dispositivos Apple como iPhones e Apple Watches.

Com o Apple Pay, é possível efetuar pagamentos nas modalidades de crédito e débito, tanto no Brasil quanto no exterior. O serviço está disponível para todos os cooperados, incluindo pessoas físicas, jurídicas e portadores de cartões adicionais, desde que tenham cartões das bandeiras Mastercard e Visa – exceto cartão salário.

Como cadastrar?

Para começar a usar, basta adicionar seu cartão ao Apple Pay pelo aplicativo Wallet no seu dispositivo Apple ou pelo App Sicoob. Nosso aplicativo está disponível na App Store. O Apple Pay funciona na maioria dos terminais de pagamento e é compatível com diversos dispositivos Apple, como iPhones, Apple Watches, iPads e Macs.

Para ver a lista completa de aparelhos suportados, acesse aqui.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,3 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 331 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.