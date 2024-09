Economia publica boletim com dados das receitas e despesas estaduais

Publicação do documento reforça compromisso da gestão com a transparência e responsabilidade na gestão financeira

Publicado: 03.09.2024

O Boletim Econômico do Estado de Goiás traz uma análise detalhada das receitas e despesas públicas estaduais, destacando a importância da transparência na gestão dos recursos públicos. Este documento, oferece uma visão abrangente sobre a arrecadação de impostos, como ICMS, IPVA e ITCD, e a execução orçamentária ao longo do ano.

Os dados apresentados revelam que a Receita Corrente Líquida (RCL) acumulada nos últimos 12 meses atingiu R$ 40,53 bilhões até julho de 2024, um aumento significativo em comparação ao mesmo período do ano anterior. A Receita Total também registrou crescimento, refletindo uma arrecadação sólida que fortalece a base financeira do estado e assegura o equilíbrio do orçamento estadual.

Dentre as principais fontes de receita, o ICMS se mantém no topo, com uma arrecadação significativa proveniente de diversos setores econômicos, como combustíveis, energia, comunicação e comércio. A análise por setor econômico ajuda a identificar quais áreas mais contribuíram para o crescimento da arrecadação, subsidiando decisões fiscais estratégicas.

Boletim Econômico

Além da arrecadação, o documento destaca a execução orçamentária, a partir das previsões de despesas ao longo do ano. Até julho de 2024, o valor empenhado pelo estado alcançou R$ 30,91 bilhões, dos quais R$ 22,92 bilhões foram liquidados e R$ 22,31 bilhões efetivamente pagos.

O documento também inclui uma análise histórica das receitas e despesas, oferecendo um panorama sobre as tendências financeiras dos últimos anos. Essa visão é fundamental para entender o comportamento fiscal do estado e planejar ações futuras com base em dados.

Com a publicação desse boletim, a Secretaria da Economia reforça o compromisso do Governo de Goiás com a transparência e a responsabilidade fiscal. As informações detalhadas permitem à sociedade acompanhar e avaliar aplicação dos recursos públicos.

Acesse aqui o Boletim