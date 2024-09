Anos iniciais do ensino fundamental de Goiás ultrapassaram meta estipulada, segundo Ideb (Foto: Seduc)

Publicado: 03.09.2024

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, principal indicador da qualidade do ensino brasileiro, mostraram que os anos iniciais do ensino fundamental de Goiás ultrapassaram a meta estipulada no ciclo de 2007 a 2021.

A etapa do 1° ao 5° ano alcançou no Ideb, anunciado recentemente, a nota 6,3, demonstrando que, ao longo dos anos, os investimentos fizeram avançar o ensino público já na base.

Ensino fundamental

De 2019, início da atual gestão do governo estadual, para 2023, ano em que as unidades escolares fizeram as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), as redes públicas goianas trabalharam na construção de iniciativas para assegurar uma educação de qualidade em todo o estado.

Uma destas ações foi a implantação do Programa AlfaMais Goiás, que visa alfabetizar plenamente as crianças na idade certa.

O programa foi desenvolvido pela Secretaria da Educação de Goiás (Seduc/GO), em regime de colaboração com os 246 municípios goianos. Neste compromisso do governo estadual com a educação em todas as etapas e modalidades, o AlfaMais propôs, mediante as parcerias com as redes públicas, a elaboração e o planejamento de estratégias para a superação dos desafios da alfabetização das crianças dos 1° e 2° anos do ensino fundamental.

Alfabetização

Desde que o AlfaMais Goiás foi implantado nas redes públicas goianas, em 2021, mais de 300 mil estudantes já receberam os recursos e os benefícios do programa, além dos profissionais das redes municipais goianas. Todas as ações são voltadas para a proficiência da leitura e escrita das crianças goianas e a qualificação dos educadores.

Até o momento, o Governo de Goiás já investiu mais de R$ 58 milhões no programa. Foram distribuídos mais de 350 mil kits de livros didáticos complementares, 144 mil kits escolares, 13 mil kits de livros literários e mais de 40 mil livros para os professores. Além das formações continuadas, cursos, avaliações formativas e de fluência e a criação do Prêmio Leia, que destaca as escolas com melhores resultados em Alfabetização.

Goiás e o Ideb

As escolas públicas de Goiás avançaram não só nos anos iniciais do ensino fundamental, mas também alcançaram a maior média registrada no ensino médio da rede pública em todo o país. Os resultados do Ideb, que foram divulgados em 14 de agosto, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), apontaram a nota 4,8 nesta etapa.

Além de obter a melhor média brasileira no Ideb 2023, conquistando o 1º lugar no ensino médio, a educação estadual também ultrapassou a meta estipulada para esta etapa que era de 4,7. Este resultado só foi possível porque, nos últimos cinco anos e meio, o Governo de Goiás, por meio da Seduc/GO, transformou a educação em prioridade e promoveu diversas melhorias no ensino público em todo o território goiano. Mais de R$ 7,4 bilhões foram investidos na rede pública de Goiás, em áreas de tecnologia, infraestrutura, valorização e profissionalização dos profissionais e outros.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Educação – Governo de Goiás