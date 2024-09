Festival terá prática das atividades de atletismo, parataekwondo e tênis de mesa (Foto: SEEL)

Publicado: 04.09.2024

O Festival Paralímpico será realizado no Centro de Excelência do Esporte, em Goiânia, no dia 21/09, das 8 às 12 horas. O evento, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro em parceria com os governos estaduais, celebra o esporte e a inclusão.

Em Goiás, o evento tem o apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por meio da Superintendência de Paradesporto e Fomento Esportivo. Neste ano, serão oferecidas as práticas das modalidades de atletismo, parataekwondo e tênis de mesa.

Os interessados em participar do Festival Paralímpico devem entrar em contato pelo núimero (62) 98236-3054, para realizar a inscrição.