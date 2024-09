Publicado: 04.09.2024

A prefeitura de Anápolis está entre as menos eficientes do Brasil, revela levantamento feito pelo jornal Folha de S.Paulo em conjunto com o instituto de pesquisas Datafolha. O Ranking de Eficiência dos Municípios – Folha (REM-F), que mostra quais administrações municipais entregam mais serviços básicos usando menor volume de recursos financeiros, traz a gestão pública de Anápolis na 3.783º posição nacional, classificada como “pouco eficiente”, com nota média de 0,493.

O ranking classifica os municípios que fazem mais com menos, levando em conta o atendimento em saúde, educação e saneamento. A receita per capita dos municípios é critério central na definição do nível de eficiência. No quesito gestão de receitas, Anápolis fica em situação ainda pior, classificada como ineficiente no REM-F. A arrecadação por habitante no município é de R$ 4.144 por ano – a líder no ranking, São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), arrecada R$ 44.947.

A gestão da receita de Anápolis está na 4.506ª posição do ranking nacional, com nota média 0,091. A educação figura em posição ainda pior, 5.019º, com nota média 0,465 na comparação com os 5.276 prefeituras brasileiras. Segundo o levantamento, apenas 20,13% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas em creches e 81,24% dos anapolinos com 4 e 5 anos estão na escola.

Na saúde, a nota de Anápolis é 0,455, o equivalente à 4.422º lugar no ranking nacional. São 2,4 médicos por habitante e 72% dos municípios coberto pela atenção básica. A prefeitura líder é a da capital mineira Belo Horizonte, que tem 7,66 médicos por habitante e 100% de cobertura na atenção básica em saúde.

Segundo o levantamento, 71,2,% das prefeituras brasileiras são eficientes ou têm alguma eficiência. Anápolis está no time dos piores municípios: integra os 28,8% de cidades classificados como pouco eficientes ou ineficientes. A prefeitura é considerada pouco eficiente em saúde e educação. O saneamento, a cargo da Saneamento de Goiás S.A (Saneago), empresa pública de propriedade do governo de Goiás, é o único serviço considerado eficiente na cidade.

O REM-F mostra que o líder em eficiência em Goiás é São Luís de Montes Belos, no Oeste goiano, que ocupa a 119ª posição no ranking nacional, com nota 0,639. O município de Jataí, no Sudoeste, está na 710ª posição (nota 0,593) e Itumbiara, no Sul, ocupa a 788ª colocação no ranking nacional (nota média 0,590). O líder nacional é o município paulista de Botucatu, com nota média de 0,769.