Virada Ambiental vai plantar 13 mil espécies nativas do Cerrado (Foto: Arquivo Governo de Goiás)

Publicado: 04.09.2024

A Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEDF-GO) e a Universidade Federal de Goiás (UFG) uniram forças com os municípios da Região Metropolitana do Entorno (RME) no projeto Virada Ambiental, que promove o plantio de árvores em diversas áreas do país.

“Queremos mudar o rumo da degradação ambiental nessa região que vem crescendo muito nos últimos anos, e a parceria com a UFG que tem a expertise é essencial para isso”, afirmou Caroline Fleury, secretária da SEDF-GO.

O projeto Virada Ambiental, coordenado pela UFG, já plantou mais de 1,5 milhão de mudas em 17 estados brasileiros e no Distrito Federal, além de alcançar países como Chile, Portugal e Espanha. O professor Emiliano Godoi, coordenador do projeto, destacou a importância dessa expansão para o Entorno:

“Nossa parceria com o Governo de Goiás nos permite atuar em uma área que está em rápido desenvolvimento, onde a preservação ambiental é essencial, mas está em risco. São mil mudas por município, o que favorece ainda a infiltração da água, a redução da erosão, a melhoria da umidade, a redução de poluentes gasosos dentre outros benefícios”, explicou o professor.

Árvores nativas

No Entorno, a ação começará com o plantio de 13 mil mudas de árvores nativas a partir do dia 22 de novembro, com a participação da secretária e dos representantes da UFG, em Padre Bernardo. O objetivo é promover o reflorestamento, preservar o meio ambiente e melhorar a qualidade do ar.

As áreas para o plantio serão escolhidas com base em estudos das secretarias Municipais de Meio Ambiente, Emater e da secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Goiás (Semad).