Show marca turnê inédita em Goiânia do grupo feminino considerado um ícone do metal brasileiro (Divulgação)

Publicidade: 05.09.2024

O Centro Cultural Martim Cererê recebe nesta sexta-feira (06/09) um dos maiores nomes do metal brasileiro, a banda feminina de death metal Crypta. O grupo desembarca pela primeira vez em Goiânia com sua nova turnê pelo Brasil, ao lado das bandas Eskrota, Tellus Terror e das goianas Dergo e Arkak.

Os ingressos estão à venda no site Bilheto.

Após o sucesso da turnê pela Europa e América com apresentações em importantes festivais, como Mexico Metal Fest (México), Quito Fest (Equador), Festival Galeras Rock (Colômbia) e Tolminator MetalFest (Eslovenia), e na abertura do Ghost, em São Paulo, a Crypta retorna ao Brasil para sete shows.

A tour faz parte da divulgação do último álbum da banda, Shades of Sorrow, lançado no ano passado e que logo alcançou duas marcas importantes: chegou ao 71º lugar com maiores vendas de álbuns atuais no mundo e 41º nas paradas mundiais de artistas emergentes.

“É um álbum semiconceitual que descreve uma jornada pelas profundezas de nossa psique ao enfrentar batalhas difíceis. É uma viagem aos muitos tons de dor que às vezes temos que enfrentar enquanto suportamos nossos desafios da vida. As músicas são a trilha sombria, obscura e emocional perfeita para essa jornada”, diz a vocalista Fernanda Lira.

Crypta

A Crypta foi formada em São Paulo, em 2019, por Fernanda Lira (baixo e vocal) e Luana Dametto (bateria), ex-integrantes da banda de thrash metal Nervosa, que esteve recentemente no Goiânia Noise Festival. Elas se uniram às guitarristas Tainá Bergamaschi e Jéssica di Falchi e já lançaram dois discos: Echoes of the Soul (2021) e o recente Shades of Sorrow.

Programação

19h – Arvak (GO)

20h – Dergo (GO)

21h – Tellus Terror (RJ)

22h – Eskrota (SP)

23 horas – Crypta (SP)

Serviço

Show Crypta – Shades of Sorrow Tour 2024

Data: Sexta-feira (06/09), às 19h

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Ingressos: R$ 140,00 (inteira), R$ 70,00 (meia) e R$ 80,00 (meia solidária – com doação de 1kg de alimento)

Vendas: https://bilheto.com.br/comprar/2615/crypta-shades-of-sorrow-tour-2024