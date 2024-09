Instituição é referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla

Publicado: 06.09.2024

No dia 6 de setembro, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Anápolis completa 55 anos de existência, celebrando uma trajetória marcada pelo compromisso com a inclusão e a promoção dos direitos de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Desde sua fundação em 1969, a instituição tem desempenhado um papel essencial na transformação de vidas, por meio de serviços de educação, assistência social e saúde.

Reconhecida por seis vezes como uma das 100 melhores ONGs do Brasil, a APAE Anápolis é também uma das principais referências no Centro-Oeste, sendo responsável pelo atendimento de mais de 7.500 pessoas por mês. Com uma estrutura robusta e uma equipe dedicada, a instituição trabalha diariamente para promover a dignidade, a esperança e a inclusão de crianças, jovens e adultos que dependem de seus serviços especializados.

Compromisso e transformação

A história da APAE Anápolis se confunde com a evolução dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Desde o início, a instituição se destacou por sua luta em defesa da inclusão e pela melhoria da qualidade de vida dos que mais precisam. Em um cenário onde o acesso à educação e à saúde para pessoas com deficiência era limitado, a APAE se apresentou como uma força transformadora, abrindo portas e quebrando barreiras.

Atualmente, a instituição mantém a Escola Maria Montessori, que atende cerca de 400 alunos com deficiência intelectual e/ou múltipla, proporcionando um ambiente de aprendizado inclusivo e adaptado às necessidades individuais de cada aluno. “O nosso trabalho vai além do ensino. Acreditamos que cada aluno é capaz de aprender e se desenvolver, e por isso, investimos em metodologias que respeitem as especificidades de cada um”, destaca a diretora da escola, Renata Holanda.

Excelência

Além do trabalho educacional, a APAE Anápolis é amplamente reconhecida por sua atuação na área da saúde, principalmente através do seu Laboratório e Ambulatório de Triagem Neonatal e Doenças Raras. Um dos destaques é o Programa de Triagem Neonatal, que realiza o Teste do Pezinho, responsável pelo diagnóstico precoce de doenças raras, como a fibrose cística.

O Centro Especializado em Saúde da APAE Anápolis conta com equipamentos modernos e uma equipe multidisciplinar, o que permite oferecer um atendimento completo e humanizado. “Nosso objetivo é garantir que todas as pessoas atendidas aqui tenham acesso a tratamentos eficazes e de qualidade, sempre com o foco na inclusão e na promoção da dignidade”, afirma o superintendente da instituição, Adão Arcanjo.

Transparência

Com 55 anos de história, a APAE Anápolis coleciona prêmios e certificações que atestam sua excelência e compromisso com a gestão transparente. Além de ser reconhecida entre as 100 melhores ONGs do Brasil, a instituição é um exemplo de como a união de esforços entre sociedade civil, poder público e parceiros pode resultar em um trabalho de impacto social significativo.

“O sucesso de nossas ações se deve, em grande parte, à confiança que a comunidade anapolina deposita em nós, e ao apoio contínuo de nossos colaboradores, voluntários e parceiros”, ressalta o presidente da APAE, Vanderley Cezário. “Essa é uma história construída a muitas mãos, e cada conquista reflete o esforço coletivo de todos que acreditam no nosso trabalho.”

Futuro

Embora a APAE Anápolis tenha muitos motivos para comemorar, o trabalho está longe de terminar. O desafio de promover a inclusão e garantir direitos para pessoas com deficiência ainda é uma realidade presente. Para os próximos anos, a instituição planeja continuar investindo em projetos que ampliem o alcance de seus serviços, buscando sempre novas formas de transformar a vida de mais pessoas.

“Nossa missão é continuar evoluindo e oferecendo o melhor para aqueles que dependem de nós. Queremos fazer ainda mais, com mais inovação e mais compromisso”, conclui o presidente Cezário.