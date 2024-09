Deficiente desde o nascimento, o escritor, de 48 anos, compartilha sua trajetória de vida em palestra na Faculdade de Psicologia da FAMA, Anápolis

Publicado: 07.09.2024

Erick Torres Borges, 48 anos, fez uma inspiradora palestra na Faculdade de Psicologia da FAMA, em Anápolis, onde abordou sua trajetória de vida marcada pela superação das limitações físicas e pela luta contra o preconceito. Durante o evento, ele ressaltou as dificuldades enfrentadas, a importância do apoio familiar e a necessidade de mudanças sociais e estruturais para garantir a inclusão plena de pessoas com deficiência.

Uma história de superação

O escritor nasceu com problemas de coordenação motora, o que o colocou desde cedo em contato com os desafios de viver em uma sociedade que, segundo ele, ainda não está preparada para acolher adequadamente pessoas com deficiência (PCDs). “A deficiência não está no corpo, mas no preconceito”, afirmou o palestrante, destacando que as barreiras enfrentadas por PCDs vão além das limitações físicas, estando profundamente enraizadas na falta de empatia e inclusão por parte da sociedade.

Durante sua fala, Erick enfatizou a importância de reinventar-se a cada momento. “Sempre tive comigo a questão de provar que a deficiência faz você romper barreiras e ser mais humano. Para poder ajudar quem realmente precisa”, declarou, emocionando a plateia ao relatar momentos de dificuldade em sua vida, tanto pessoal quanto profissional.

Inclusão

Outro tema abordado foi o preconceito no mercado de trabalho, um dos grandes desafios para PCDs. “A lei prevê cotas, mas o olhar preconceituoso ainda existe, e é preciso fazer mais do que cumprir números. A inclusão real deve partir de uma conscientização mais profunda”, disse ele, alertando para a necessidade de um esforço conjunto para abolir o preconceito e garantir que pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades de desenvolvimento profissional.

Ele também destacou que, apesar dos avanços, o ambiente urbano ainda não é completamente acessível. “As calçadas são péssimas, a acessibilidade deveria ser prioridade nas cidades. Todo ser humano tem o direito de ir e vir”, reforçou.

Apoio familiar

Entre os muitos temas abordados, Erick fez questão de ressaltar o papel crucial de sua mãe, Ângela Torres, em sua jornada de vida. Professora e grande incentivadora, ela foi quem sempre esteve ao lado dele, especialmente nos momentos mais difíceis. “Minha mãe foi quem mais me incentivou, quem sempre me apoiou nas horas difíceis”, revelou com carinho.

Através desse apoio familiar e sua determinação pessoal, o escritor conseguiu conquistar inúmeros feitos ao longo de sua vida. Atualmente, ele cursa licenciatura em História pela Faculdade católica EAD e é membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência em Anápolis, onde trabalha para garantir políticas públicas inclusivas.

Transformação

Além de suas atividades no conselho, Erick também é ativo na cena cultural anapolina. Ele já fez parte da Câmara Municipal de Anápolis e da Secretaria Municipal de Cultura. É também membro da União Literária Anapolina (ULA) e da Academia de Letras do Brasil (ALBA), onde ocupa a cadeira 21. Sua paixão pela escrita já o levou a participar de três antologias literárias.

“A literatura me ajuda a expressar o que sinto, e é uma forma de contribuir para mudar a forma como as pessoas veem o mundo”, afirmou.

A palestra de Erick Torres Borges na FAMA foi um verdadeiro testemunho de resiliência e força. Suas palavras deixaram uma mensagem clara: a deficiência não define uma pessoa, e as barreiras mais difíceis de serem superadas são, muitas vezes, invisíveis — elas estão no preconceito e na falta de oportunidades.

Ao final do evento, ele foi ovacionado pelos presentes, que reconheceram nele um exemplo de resistência e transformação.