Segundo Cadastur, 7.850 prestadores de serviços turísticos que atuam de forma legal em 2024 (Foto: Vida de Mochila)

Publicado: 09.09.2024

O estado de Goiás é líder em cadastros do Turismo na região Centro-Oeste, com 7.850 prestadores de serviços turísticos que atuam de forma legal em 2024. Os dados são do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), sistema de profissionais e empresas que integram a cadeia do Turismo, executado pelo Ministério do Turismo em parceria com os estados.

Cadastro é o documento que comprova a regularidade de profissionais e empresas turísticas, garantindo segurança ao turista e vantagens aos trabalhadores da área.

Segundo a coordenadora Regional do Cadastur de Goiás, Sandra Vital, os números confirmam o fortalecimento e o potencial de expansão do setor no estado.

“Este feito representa um crescimento notável em comparação com períodos anteriores, impulsionado pelo impacto das ações de sensibilização desenvolvidas pelo Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, em parceria com os municípios”.

Liderança em cadastros de prestadores de serviços turísticos

Goiás está na dianteira em número de cadastros regulares no Centro-Oeste, seguido pelo Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ocupa a sétima colocação no ranking nacional. Os dez municípios com mais empresas regulares no Cadastur são: Goiânia (2.809), Caldas Novas (426), Alto Paraíso de Goiás (418), Pirenópolis (354), Anápolis (346), Aparecida de Goiânia (316), Rio Verde (145), Trindade (125), Catalão (122) e Itumbiara (112).

Entre as atividades realizadas pela Regional de Goiás, está o Cadastur Itinerante. A iniciativa levou ações de conscientização a empreendimentos dos municípios de Pirenópolis, Jataí, Rio Verde e Senador Canedo. Também foram realizadas palestras educativas para os servidores das secretarias de Turismo, com orientações sobre a regularização dos serviços e as vantagens do cadastro.

Sandra Vital ressalta que a alta no número de cadastros também é resultado de mutirões realizados pelo Cadastur Goiás.

“Nossa equipe se desdobra por meio de e-mails e ligações para orientar os prestadores de serviço sobre a importância de formalizar seus registros no Ministério do Turismo”.

Documento

Além de trazer uma série de vantagens para o trabalhador da área, como acesso a financiamento em bancos oficiais do governo federal e cursos gratuitos de qualificação ofertados pelo Ministério do Turismo, o cadastro garante credibilidade ao prestador de serviços turísticos, pois qualquer pessoa pode acessar a relação de estabelecimentos regularizados.

Editado por Juliana Carnevalli via Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) – Governo de Goiás