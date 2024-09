Na inauguração do BRT Norte-Sul, Daniel Vilela destaca investimentos do Estado no...

Governador em exercício Daniel Vilela e presidente Lula participam de inauguração de trecho do BRT Norte-Sul, na capital (Foto: Romulo Carvalho)

Publicado: 09.09.2024

Durante inauguração de um trecho do BRT Norte-Sul, nesta sexta-feira (06/09), o governador em exercício, Daniel Vilela, destacou a série de melhorias garantidas pelo Estado ao transporte público coletivo da Região Metropolitana de Goiânia.

“Estamos implantando aquele que será, muito em breve, o melhor sistema do Brasil”, garantiu Vilela no evento que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O BRT Norte-Sul entrou em operação no último sábado (31/08), com 60 ônibus entregues no mês de agosto, pelo Governo de Goiás.

“Até o final do ano, serão mais 200 novos ônibus. E em 2025, mais mil. A tarifa está congelada em R$ 4,30 há seis anos. Tudo isso graças à determinação do governador Ronaldo Caiado. Antes dele, o governo não enfrentava esse tema”, relembrou Daniel ao citar outras ações que beneficiam o usuário do transporte coletivo, como o Bilhete Único, o Passe Livre do Trabalhador e o Cartão Família. Em agosto, foram entregues 60 novos ônibus. Até o final do ano, serão mais 200. E em 2025, mais mil (Foto: Romulo Carvalho)

Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo

Os avanços mencionados por Vilela estão dentro da Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC). Até 2026, o Estado investirá R$ 1,7 bilhão no projeto que inclui reforma de estações do Eixo Anhanguera e terminais; troca de cerca de 7 mil pontos de ônibus; renovação de frota, com quase 1,2 mil veículos; entre outros.

As ações contam com a participação das prefeituras de Goiânia, Goianira, Senador Canedo e Trindade.

Lula comentou a importância dos investimentos federais destinados a Goiás em diversas áreas. Só para essa obra do BRT, por exemplo, foram R$ 140 milhões. O presidente também anunciou o “Novo PAC Renovação de Frota – Setor Privado”, juntamente à HP Transportes Coletivos, para aquisição de 125 ônibus que vão atender a Região Metropolitana de Goiânia.

O aporte da União será de R$ 95 milhões, via financiamento com recursos do FGTS.

BRT Norte-Sul

O BRT Norte-Sul foi construído pela Prefeitura de Goiânia em parceria com o governo federal. As obras começaram em 2015, e a inauguração de hoje abrange 17 quilômetros de extensão, que vão do terminal Recanto do Bosque até o terminal Isidória.

“Vai impactar 1,5 milhão de pessoas mensalmente e fazer com que elas percam menos tempo no trânsito”, mencionou o ministro das Cidades, Jader Filho.

O BRT Norte-Sul tem a expectativa de reduzir o tempo de viagem entre 30% e 40%. Com o pagamento de uma única tarifa, o usuário pode fazer múltiplos embarques no período de 2h30. O corredor é atendido por 10 veículos elétricos e 50 movidos a combustão, todos com ar-condicionado e alta tecnologia. Para entrar em operação, o sistema alterou o trajeto de alguns ônibus e agora conta com cinco linhas.

Educação e habitação

Na passagem por Goiânia, o presidente Lula ainda lançou as pedras fundamentais de mais três campi de institutos federais (IFs) que serão construídos em território goiano: Cavalcante e Quirinópolis, do IF de Goiás, com expectativa de abrir 2,8 mil vagas; e Porangatu, do IF Goiano, que terá capacidade para atender 1,4 mil estudantes.

A prioridade dos futuros campi é ofertar cursos técnicos integrados ao ensino médio. “Queremos dar oportunidade para que as pessoas mais humildes possam estudar e ter uma profissão”, disse o presidente da República.

Na área da habitação, o governo federal assinou portaria que autoriza a construção de 1.232 unidades habitacionais em Goiás via Minha Casa, Minha Vida. As moradias devem ser erguidas em Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Goiânia. A união prevê investir R$ 89 milhões nos empreendimentos.