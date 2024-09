Com implantação do 3º turno, serviço de hemodiálise passará a beneficiar 42 pacientes da região (Foto: Hélmiton Prateado/Ipgse)

Publicado: 09.09.2024

A Policlínica Estadual da Região Sudoeste, em Quirinópolis, unidade de saúde do Governo de Goiás, inaugurou os atendimentos de hemodiálise no 3º turno, nesta semana. Com a extensão de horário até as 21 horas, o serviço passa a ser ampliado em 50%, atendendo a demanda da região de forma mais célere.

Atualmente, 28 pacientes fazem hemodiálise no local. Com a mudança, o número passa para 42.

Antes, alguns dos pacientes precisavam passar por longo deslocamento para a realização das sessões de hemodiálise na cidade de Rio Verde. Com a ampliação da faixa horária, não mais precisarão viajar, podendo realizar o serviço mais próximo de suas residências.

“A expansão visa, justamente, minimizar a necessidade de deslocamentos frequentes e melhorar a qualidade de vida desses pacientes”, pontuou o responsável técnico pela hemodiálise na policlínica, Dr. Guilherme do Vale Garcia.

O Governo de Goiás desempenhou um papel crucial na realização desse projeto, dedicando recursos e esforços para assegurar que a melhoria fosse implementada, garantindo um atendimento mais confortável e de maior qualidade.

O diretor administrativo da unidade, Ricardo Martins Sousa, destacou o papel essencial do apoio do Estado e da prefeitura do município na implementação do serviço, que agora beneficia diretamente a população local.

Hemodiálise na Policlínica de Quirinópolis

O serviço de hemodiálise da Policlínica Estadual da Região Sudoeste teve início em dezembro de 2022, contemplando 14 pacientes. Além de Quirinópolis, a inauguração do terceiro turno do serviço também irá beneficiar pacientes de São Simão e Paranaiguara.