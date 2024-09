São 216 apartamentos nos residenciais Monte Alegre I, II, III e IV, 192 no Residencial Florata e outras 192 moradias no Gran Acrópolis VI (Foto: Edgard Soares e Octacilio Queiroz)

Publicado: 10.09.2024

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), entregou nesta segunda-feira (9/9), 600 unidades habitacionais construídas com auxílio do Crédito Parceria em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

São 216 apartamentos nos residenciais Monte Alegre I, II, III e IV; 192 no Residencial Florata; e outras 192 moradias no Gran Acrópolis VI.

A modalidade Pra Ter Onde Morar – Crédito Parceria atende a famílias com renda até três salários mínimos. De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, os beneficiários que se enquadram nos requisitos recebem subsídio de R$ 45,8 mil para reduzir o valor da entrada ou parcelas do imóvel.

“Sem esse auxílio, as famílias não teriam condições de adquirir a casa própria. Ao possibilitar o crédito, a modalidade estimula o mercado imobiliário e livra do aluguel a família que precisa”, observou.

O secretário estadual da Infraestrutura, Pedro Sales, explica que o Crédito Parceria é um benefício do Governo de Goiás concedido na forma de crédito outorgado de ICMS.

“É uma ação que, associada a outras iniciativas, visa fomentar o desenvolvimento econômico e social onde é aplicado”, ressalta Sales. “A injeção desse subsídio faz a roda girar aumentando o emprego, gerando renda e incrementando a política habitacional em regiões populosas e carentes de Goiás, como o Entorno do Distrito Federal”, finalizou o secretário.

Comemoração em Valparaíso

Paula de Jesus Sales: “Facilitou demais a aquisição do apartamento”

Após uma vida inteira de espera, o casal Francisca da Chagas, de 44 anos, e Joaquim Batista, de 43 anos, estavam ávidos para receber a chave do apartamento, localizado no Residencial Monte Alegre lV. “Hoje estamos celebrando nossa conquista, que não seria possível sem a ajuda do Governo de Goiás”, disse ela.

A monitora escolar Paula de Jesus Sales, 28, pegou a chave de seu apartamento no Residencial Floratta nesta segunda-feira. Ela e o filho vão se mudar imediatamente porque nos planos da Paula está intenção de montar uma clínica de massoterapia. “Soube do crédito parceria através da construtora e isso facilitou demais a aquisição do apartamento”, relatou.

O jovem casal, Ana Luísa Lopes, 18 anos, e Rennan Silva de Oliveira, 24 anos, receberam a chave da casa própria no Residencial Gran Acrópolis. “Moramos de aluguel em Samambaia por dois anos, e hoje estar aqui recebendo a chave da nossa casa própria é muito emocionante. Adquirir um imóvel é uma forma de pensar no nosso futuro”, destacou Rennan.