23ª edição do festival é considerada o maior Canto da Primavera de toda a história do evento, com um investimento de R$ 3,3 milhões (Foto: Secult)

Publicado: 11.09.2024

Cerca de 40 mil pessoas passaram por Pirenópolis durante os seis dias do festival Canto da Primavera, segundo balanço da Polícia Militar. A movimentação de turistas é a principal causa para o aquecimento da economia local do município, sentida especialmente nos setores hoteleiro, comercial e turístico.

A Mostra Nacional da Música de Pirenópolis foi realizada de 3 a 8 de setembro, com shows locais, regionais e nacionais, oficinas formativas e gravações profissionais em estúdio.

Canto da Primavera

“Com certeza, nós podemos dizer que a 23ª edição do Canto da Primavera foi um grande sucesso, não somente em proporção de palco, mas também em interação de público, participação de todos, um evento completamente inclusivo. E lembrando ainda que as novas posições de palco contribuíram para que os pirenopolinos tivessem uma participação ainda mais ativa no festival”, destaca Yara Nunes, secretária de Cultura do Estado.

A 23ª edição do festival é considerada o maior Canto da Primavera de toda a história do evento, com um investimento de R$ 3,3 milhões. Este ano, um número recorde de artistas subiu aos quatro palcos espalhados pela cidade, totalizando 60 apresentações e R$ 510 mil em cachês pagos aos artistas goianos. Entre as atrações nacionais, estavam: Maria Gadu, viabilizada em parceria com o Sesc Goiás, além de Marcelo Falcão e Toni Garrido.

Na programação foram ministradas também três oficinas formativas, com 60 inscrições no total, e, ainda, gravadas cerca de 20 músicas autorais e videoclipes – novidade nesta edição – de cada artista selecionado para o Estúdio Primavera.

Economia e turismo

Além do retorno positivo para os artistas que se apresentam no festival, o setor de comércio, com restaurantes, lojas e artesanatos, também reage positivamente na economia.

“Esse ano o Canto da Primavera foi incrível. Atraiu muitas pessoas e foi muito bom para nós empresários, casa cheia todo dia”, comemora Mariana Dainese, proprietária de um restaurante na cidade.

O setor de hospedagens também é fortemente beneficiado com a grande procura para os dias do evento: “Podemos afirmar que, pelo menos, 97% das pousadas estavam lotadas, e a maioria com capacidade esgotada bem antes do evento”, afirma o secretário municipal de Turismo, Sérgio Rady.

Nesta edição, o Canto da Primavera contou também com uma iniciativa relevante para medir os impactos do festival. Foram aplicadas pesquisas de perfil e satisfação aos visitantes durante o período do evento, desenvolvida pelo Observatório de Turismo, da Goiás Turismo, especificamente para o período do Canto da Primavera. Todos os dados coletados serão avaliados para melhorar ainda mais a qualidade da entrega e dos resultados para as edições posteriores.

Segurança

Mesmo com milhares de pessoas circulando por diversos lugares da cidade, o Canto da Primavera não gerou ocorrências na Polícia Militar. De acordo com o major Alexandre de Castro, do 37º Batalhão do município, o balanço final é positivo em toda a região.

“Não tivemos registros de ocorrência durante os dias do evento, nem mesmo nos povoados e distritos da região. Outro destaque é a questão do sistema de monitoramento, que foi de suma importância para inibir as ações delituosas e otimizar o trabalho das equipes”, pontua.

23ª edição

Considerado a maior vitrine da música goiana, o Canto da Primavera 2024 é realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

O evento tem como parceiros a Prefeitura de Pirenópolis, a Secretaria de Estado da Retomada, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), o Goiás Social e o Sesc Goiás.

Secretaria da Cultura – Governo de Goiás